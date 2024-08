L’oroscopo di maggio – Scorpione

Stai leggendo l’oroscopo di maggio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Dopo alcuni picchi nei mesi precedenti, per quanto faticosi, il cielo e diverse persone intorno a voi tornano a chiedervi una certa cautela.

Urano, pianeta che tende a ridefinire le carte in tavola, transita nella vostra settima casa. Questa indica il rapporto con gli altri, le unioni e le collaborazioni. Potreste così essere portati a riorganizzare la vostra sfera sentimentale, a tralasciare tutto quello che avvertite come limitante in favore di chi è in grado di agevolare il vostro cambiamento. Per la gioia di partner già sfiancati da un segno tanto ingombrante, il rapporto in questo mese dovrebbe richiedere diverse messe a punto.

I nati nel segno davvero lungimiranti daranno vita a più nuclei famigliari, con possibilità di lievi crolli strutturali sulla lunga distanza. Marte in opposizione al vostro Sole può inoltre creare qualche ansia in eccesso: niente comunque che uno Scorpione non sappia risolvere con sfuriate e colpi bassi inferti sulle debolezze dell’altro.

Al momento nella sfera professionale funzionate al meglio nella collaborazione, tralasciando quell’individualismo che sfoggiate sempre con una certa classe. Sessualità a targhe alterne, con passionalità e incertezze mescolate in maniera poco rassicurante.

In sostanza, maggio sarà un mese da gestire con molta cautela, misurando i passi di una personalità che a volte ignora il concetto stesso di misura. È un tempo utile per riordinare il vostro armadio interiore. Mettersi in mostra in questo frangente significherebbe rivelare un certo caos.

