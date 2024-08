L’oroscopo di novembre – Bilancia

Stai leggendo l’oroscopo di novembre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

L’entrata di Giove in Sagittario porta nuovi equilibri a un segno che di recente ha avuto più volte la sensazione di vagare nel buio. Nella prima parte del mese molti nati in Bilancia riusciranno a riannodare i fili di un agire all’apparenza senza senso in un quadro più armonico.

Sarà utile in queste fasi stampare degli opuscoli per far capire agli altri quali dinamiche vi stanno attraversando. Anche l’utilizzo di sottotitoli per alcuni silenzi che sfoggiate a più riprese può evitare diverse incomprensioni. Il piglio relazionale e comunicativo ritrova la sua spinta, e anche una coda da rientro in vostra compagnia rischia di assumere i tratti dell’evento mondano. Questo tratto vi regala un fascino a presa rapida su amici o semplici conoscenti, utile a creare importanti opportunità e situazioni in cui il piano lavorativo e quello privato si alternano con meravigliosi giochi pirotecnici.

Con Marte in Acquario sapete infatti offrire ai partner giornate originali e imprevedibili, segnate da una forte componente mentale e da una fisicità a tratti tenebrosa. Nei casi estremi il sesso sarà anticipato dalla visione di alcune pellicole di Lars Von Trier, considerate come utili preliminari. Per chi è in una relazione stabile si prospetta un periodo pieno di sostanza in quanto il transito di Urano in Ariete vi costringe a fare un punto più netto della situazione, con una chiarezza che nei mesi scorsi alcuni di voi hanno evitato con cura sovrapponendo atteggiamenti fumosi a un totale sprezzo per la realtà oggettiva.

A novembre sarà più facile stabilire contatti più diretti con gli altri: non sprecate l’occasione con un mentalismo a fondo perduto che, seppure a tratti funzionale, ha rischiato più volte di portarvi troppo fuori dal seminato.

