L’oroscopo di novembre – Toro

Novembre si apre con un cambiamento sostanziale. Giove e Marte tornano in posizione favorevole, smussando le recenti fasi di irrequietezza percepite dall’esterno come convegni di psicodinamica applicata. Per i Toro pronti a rimettersi in gioco sarà molto più facile gestire una socialità che nell’ultimo periodo si attestava tra la misantropia e la rissa. Marte in Pesci offre empatia e sensibilità smodate, utili a vivere in profondità i rapporti interpersonali e utilissime per sfoggiare brillanti sceneggiate con toni da soap opera tipici delle pellicole di Almodovar.

Il passaggio di Giove in Ottava Casa simboleggia morte e rinascita, suggerendovi di lasciar andare tutto quello che al momento non sentite come necessario. Alcune questioni pratiche legate a beni materiali potrebbero ad esempio tenervi occupati più del dovuto. Valutate di volta in volta quanto valga la pena fare leva su un senso del possesso che vi porta a dichiarare al fisco amici e partner come beni immobili.

La sfera sentimentale, forte di passaggi positivi, è esposta ad aperture e slanci capaci di rilanciare il genere new romantic tra le nuove generazioni. Sono possibili vette di romanticismo anacronistiche rispetto all’epoca in corso e prestazioni sessuali che lasciano intuire il ricorso al doping.

Per molti nati nel Toro la sensazione è quella di dover accantonare le recenti tensioni interne per un agire concreto e più rilassato. Un invito a ristabilire armonia con un circondario con cui da tempo stavate comunicando nella quasi totale assenza di campo.

