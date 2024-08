L’oroscopo di ottobre – Capricorno

Stai leggendo l’oroscopo di ottobre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.



Se qualche recente strascico ha turbato i nati in un segno mai domo e che guarda al riposo come a una sconfitta, ottobre si apre con ottime quadrature. Vivete una fase di allineamento in cui la vostra parte più pratica sembra convivere in maniera perfetta con una interiorità ad ampio raggio.

Videos by VICE

Questo tratto può dare una svolta al modo in cui portate avanti vecchi e nuovi progetti, senza focalizzarvi in maniera ossessiva sugli aspetti materiali di ogni questione. Nei casi estremi riuscirete a rivestire di una dimensione più spirituale persino il vostro innato egoismo. Possibili slanci spirituali, che i più accorti riusciranno a monetizzare in maniera abbastanza bieca.

È un momento fatto di passioni intense. Con Mercurio in transito favorevole siete ricettivi, pronti ad assorbire stimoli da un esterno che troppo spesso liquidate come inconsistente e poco funzionale. In questo periodo le spinte all’azione e al proprio miglioramento sono talmente forti che spesso i partner possono avere l’impressione di essere finiti dentro un rapporto a tre. Per qualcuno potrebbe essere complicato tenere i vostri ritmi, se non con qualche ricorso al doping. Nella sfera sentimentale e sessuale vi sentite pronti a prestazioni in quadrifonia, ma solo se adeguatamente corrisposti.

Gli irrisolti dei mesi scorsi lasciano il posto a un fare pratico arricchito in certi casi da una solida introspezione. Per i Capricorno che hanno fronteggiato le situazioni senza traccheggiare, si apre una proficua fase di raccolta. Valutate la possibilità di viverla senza puntare al consueto sfinimento.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.