L’oroscopo di ottobre – Vergine

Stai leggendo l’oroscopo di ottobre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Segnato dagli ottimi transiti di Mercurio, ottobre si presenta come un mese dalle potenzialità enormi che solo un Vergine potrebbe minare con atteggiamenti incomprensibili e messaggi di errore interiori. Alcuni di voi sapranno orientarsi tra cose e situazioni con una lucidità disarmante, guidati da un intuito che al momento sembra collegato via Google Maps ai vostri reali bisogni. È un momento utile per dare una forma concreta a progetti e aspettative che qualche tempo fa tenevate a freno con un pessimismo pre-industriale.

Videos by VICE

Eliminate incertezze e tinte fosche, nella sfera sentimentale Venere vi rende esigenti e pronti a diversi straordinari non retribuiti. In generale sarete poco disposti a tollerare compromessi o patteggiamenti di sorta pretendendo dagli altri prestazioni impeccabili. Per chi è in coppia questa vostra fase di slancio può creare diversi problemi relazionali, con partner annichiliti e costretti in molti casi a constatare la propria inefficacia. Anche negli incontri occasionali o nei tradimenti risulterete estremamente accurati. In questo quadro generale, il vostro approccio alla sessualità va a collocarsi tra il documentario sulla bioenergetica e il torneo di pallavolo.

Gli usuali Festival Introspettivi, impreziositi con ipocondrie d’ogni sorta, sono in questo mese più contenuti garantendovi una libertà di movimento davvero ampia. State riannodando i fili di una fase interiore difficile e intensa. Tralasciate i puntigli per le cose futili, e rimanete concentrati sull’ampia visione d’insieme che questo autunno vi offre in altissima qualità.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale .