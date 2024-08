Com’è possibile che esista questa foto di Lory Del Santo con Rick & Morty?

Odio le note vocali ma da ieri sera le odio un po’ meno perché ne ho ricevuta una che mi ha segnalato l’esistenza di questa foto che presumo—presumo—arrivi qui da un’altra linea temporale mescolatasi a questa per via di una tempesta solare o una pioggia di meteoriti o di qualche altro fenomeno spazio-temporale ancora oscuro e fuori dalla nostra comprensione, come oscure e fuori dalla nostra comprensione sono (appunto) le motivazioni che hanno portato Lory Del Santo a farsi scattare questa foto:

Esatto, quella in foto è Lory Del Santo (Se volete saperne di più vi rimando ai numerosi articoli di VICE sulla sua persona e su The Lady). E sì: quello dietro di lei è un graffito che raffigura Rick e Morty, personaggi dell’omonimo cartone animato intorno a cui nell’ultimo periodo si è creato una specie di culto. Proprio come il culto creatosi intorno a The Lady un paio di anni fa.



Ora, ho alcune domande su questa foto. Le stesse che vi state facendo voi probabilmente. Alcune sono domande semplici tipo: dov’è stata scattata? Perché qualche tempo fa ho visto un graffito di Rick & Morty molto simile sul muro al confine tra Israele e la striscia di Gaza e se fosse stata scattata lì questa sarebbe sicuramente una circostanza importante da menzionare per capire il contesto. Oppure: Lory Del Santo segue Rick & Morty? Perché fino a ieri sera alle ore 21.02 (ora in cui ho ricevuto la suddetta nota vocale) sarei stato pronto a sottoscrivere che no, Lory Del Santo non guarda Rick & Morty, e invece.

Comunque, in questo mare di domande che probabilmente resteranno senza risposta, ho fatto delle ipotesi su come può essere nata questa foto:

1. Lory Del Santo guarda Rick & Morty e la fanbase di Rick & Morty è molto più ampia di quello che crediamo

Rasoio di Occam. Lory Del Santo guarda Rick & Morty e gli stupidi siamo noi che l’abbiamo sempre creduta lontana dal nostro mondo, noi che guardando The Lady abbiamo pensato che fosse comicità involontaria.

2. Lory Del Santo non guarda Rick & Morty ma ha solo visto il graffito e le è piaciuto e ha detto “fammi una foto lì davanti”

3. Lory Del Santo non guarda Rick & Morty ma conosce il culto intorno a Rick & Morty e ha deciso di farsi fotografare davanti al graffito per creare un cortocircuito nelle teste dei fan di Rick & Morty

Chiaro no? In pratica ci sta trollando, oppure vuole preparare il terreno per qualcosa, tipo la nuova stagione di The Lady (lo produce ancora?)

4. Quella non è Lory Del Santo

Guardatela bene. Quella non è la vera Lory Del Santo bensì una Lory Del Santo alternativa che dalla Cittadella delle Lory Del Santo è arrivata in questa linea temporale usando la sua spara-porte per ragioni troppo elevate che noi non possiamo capire ma che probabilmente riguardano la salvezza del nostro universo o la distruzione di quello che abitava precedentemente.

5. L’intera produzione di Rick & Morty è stata un’enorme iniziativa ideata dalle Lory Del Santo per riportare indietro la Szechuan sauce di Mulan e ora le varie Lory Del Santo stanno arrivando alla spicciolata in questo universo, tipo per turismo e per assaggiare la salsa, e mentre sono qui si fanno queste foto ricordo davanti a murales della serie tv che ha permesso tutto ciò *si fascia la testa con la carta stagnola*

