Ho passato dieci anni a fotografare annunci di gatti smarriti

Queste foto sono state scattate nell’arco di un decennio. Ho iniziato fotografando gli annunci di gatti smarriti perché pensavo che così, se per caso ne avessi visto uno in giro, avrei potuto contattare subito il proprietario. Adoro i gatti ed è capitato anche a me di perderne uno per alcune settimane (per fortuna poi è tornato a casa) per cui conosco perfettamente la sensazione di impotenza e incertezza che si prova in quella situazione. Col tempo ho iniziato a interessarmi ai dettagli di questi volantini, a quello che raccontavano delle comunità e delle città in cui venivano affissi. Al di là di tutte le differenze nel tono, nei nomi e nelle storie, il senso di perdita e il modo in cui si cerca di affrontarlo rimangono gli stessi.

La maggior parte di queste foto sono state scattate a Londra, nelle zone in cui ho abitato o lavorato, a Newcastle, dove sono cresciuto, e durante due viaggi che ho fatto a New York e a Venezia.

