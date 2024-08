Abbiamo fatto una serie video con Luis per le elezioni

Avete presente il 4 marzo 2018, il giorno in cui andremo a votare per le elezioni politiche?

Ecco, circa due milioni di ragazzi lo faranno per la prima volta, e Luis Sal è uno di questi. Luis ha 21 anni, è di Bologna e la sua faccia vi sarà comparsa un sacco di volte su YouTube, dove ha un canale da 360mila iscritti e un numero di commenti negativi ancora più basso delle possibilità del Sacro Romano Impero di approdare in parlamento.

Videos by VICE

Questo perché Luis è una persona estremamente positiva. Così positiva che quando gli abbiamo proposto di collaborare ha detto di sì. Ma è anche una persona che fa estremamente ridere e riflettere sulla nostra condizione di esseri umani del 2018—non tutti elementi che si applicano alla politica italiana, ma che si applicano sicuramente a ciò che come VICE avremmo voluto fare sul tema. Alla fine l’abbiamo fatto.

In un momento in cui moltissimi scommettono su un’astensione abbastanza forte—se non “storica”—tra i più giovani, e il mantra è quello del “ai ventenni non interessa la politica”, abbiamo pensato a una serie di video per presentare la politica, i politici italiani e chi li dovrà eleggere a quanti andranno a votare per la prima volta.

Si chiamerà “La mia prima volta”—appunto—e verrà pubblicata a partire da oggi e per le prossime settimane (Mattarella non poteva).

Qui trovate la prima puntata, in cui Luis fa una panoramica delle forze in campo mangiandosi un’invitantissima pizza.

Per sapere cos’altro succede in questa campagna elettorale, vai alla guida di VICE alle elezioni.