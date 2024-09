L’uomo dietro la foto Instagram con più like di sempre

Cosa si può fare dopo aver creato la foto su Instagram con più like di sempre? Ma ovvio, un’enorme mostra d’arte anti-Trump! Awol Erizku è l’artista per metà etiope e per metà statunitense dietro quelle immagini così stupendamente kitsch che Beyoncé ha scelto per annunciare al mondo intero di essere incinta di due gemelli (di cui va fiero, ma a cui non vorrebbe essere associato in eterno), e ha appena aperto la sua prima mostra europea a Londra.

Il titolo scelto dall’artista per l’esibizione oltreoceano è lo slogan della campagna elettorale del Presidente degli Stati Uniti, “Make America Great Again,” ma sin dall’inaugurazione non c’è alcun dubbio sulle posizioni progressiste di Erizku, che si presenta al pubblico con una t-shirt su cui l’immagine di Trump si fonde con quella di Hitler. Secondo indizio: sulla porta che accoglie i visitatori campeggia una svastica al posto della “T” di Trump.

