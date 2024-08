L’uovo cilindrico esiste e mi turba

Devo dirvelo. Ho appurato da poco l’esistenza delle “uova cilindriche” e sono decisamente sconvolto.

Praticamente si tratta di un uovo sodo lunghissimo, lavorato a forma tubolare. Immaginatevelo a partire da qui: si prende un ovulo da una gallina e lo si tratta con una forza talmente inaudita che, alla fine, somiglia a un tubo di PVC ripieno di tuorlo. Terribile.

Videos by VICE

Premetto subito una cosa. Non sono un purista della preparazione dei cibi. Tuttavia, non posso fare a meno di trovare questo uovo cilindrico particolarmente traumatico. L’uovo lo si può preparare in svariate forme. C’è quello in camicia, quello fritto, al tegamino, strapazzato… ci si può fare anche l’omelette. Le possibilità sono davvero infinite, o forse no: c’è una linea sottile e invalicabile che definisce cosa non si possa fare con un uovo. Ecco, l’uovo cilindrico la supera con sconcertante veemenza.

Stando a quanto riportato lo scorso anno da Food & Wine, le uova cilindriche sono nate nel 1974 in Danimarca, in un’azienda chiamata Danæg (che vende il prodotto ancora oggi). Inizialmente le uova cilindriche erano prodotte grazie a un macchinario chiamato SANOVO 6-32, e la loro funzione primaria era ed è piuttosto intuitiva (sempre che riusciate a distogliere l’attenzione dalla loro bruttezza): si potevano tagliare in fette di egual misura e dimensione, a differenza delle comunissime uova sode di gallina la cui forma è, appunto, quella di un uovo normale. Comodo, no?!

L’ondata di nuova gloria delle uova cilindriche è, secondo i ragazzi di KnowYourMeme, da far risalire al 2013. All’epoca, infatti, era emerso il video (lo trovate qui sotto) di un uovo cilindrico prodotto in un’azienda non precisata. Né la Danæg né SANOVO hanno risposto a noi di MUNCHIES in merito alla repulsione pubblica che potrebbe scaturire alla vista di tale uovo.

Ciò nonostante, non posso fare a meno di notare la mediocrità conseguente all’espressione di disgusto verso un cibo, percepito come “diverso” da me ma non da altri, che magari sono cresciuti mangiandolo. Che poi è anche uno dei riflessi derivati dalla moderna scrittura enogastronomica, riflesso che io non ho mai afferrato. Almeno fino all’arrivo dell’uovo cilindrico.

Comunque, volete anche voi creare il vostro uovo cilindrico? Non temete, c’è una valanga di tutorial su Youtube pronti a darvi qualche dritta.

“Come creare subito il vostro uovo cilindrico a casa,” tuona Cookist dal suo canale. “Il miglior video di sempre sulle uova cilindriche | Dalla serie sulle uova cilindriche,” spiega invece KeefCooks. “Come preparare le uova lunghe – Uova cilindriche spiegate facile!!!”, dice invece Whats4Chow (che invito a usare meno punti esclamativi).

Devo però decretare un preferito (che trovate sempre qui sotto). È di HungryGuyRecipes e vede come protagonista un uomo che tira su un gatto (?) da un cesto della biancheria (??) prima di iniziare a cucinare mentre una versione strumentale di “Dancing Queen” riecheggia in sottofondo.

Adorabile.

Il bello è che la maggior parte di questi video segue uno schema simile. Si separa l’albume dal tuorlo e si procede a sbattere entrambi separatamente. Si mette un po’ d’acqua in ebollizione su dei fornelli. Poi bisogna spruzzare un po’ di olio in un bicchiere lungo e cilindrico, cosicché l’uovo abbia abbastanza lubrificante per sgusciare via senza troppi problemi. Si deve quindi immergere il bicchiere nell’acqua, versare gli albumi nel bicchiere e ficcare un altro bicchiere lungo ma più stretto nel centro del primo. Poi si possono cuocere gli albumi, rimuovete il bicchiere più sottile e versare i tuorli nel buco che si è creato. Una volta cotti i tuorli, si può rimuovere il tutto dai fornelli, tagliare et voilà! Servire.

Avrete subito le vostre fettine sexy di uova sode.

Se è una cosa che pensate possa piacervi, ritenetevi miei ospiti. Dopotutto la gente li prepara (penso poi gustandoseli davvero) da 44 anni.

Quest’articolo è originariamente apparso su Munchies US.