Perché il Lussemburgo è un leader mondiale dell’estrazione mineraria spaziale

Nessuno ha mai effettuato operazione di estrazione mineraria su un asteroide in orbita. Anche l’agenzia di estrazione spaziale più ambiziosa stima che dovremmo aspettare almeno fino al 2020 prima di iniziare le prime rilevazioni, ma la ricompensa per uno sforzo del genere potrebbe decisamente valere la pena. Si stima che ci siano miliardi di dollari di metalli preziosi da estrarre negli asteroidi in orbita vicino alla terra. E c’è anche acqua, che potrebbe essere utilizzata come propellente per le operazioni di esplorazione nello spazio profondo.

Il Lussemburgo, una fettina della mappa europea che non ha mai inviato una persona o un velivolo nello spazio, è diventato nonostante tutto uno dei competitor più agguerriti nella corsa all’estrazione mineraria spaziale. Un paese con poco più di mezzo milione di abitanti è secondo solamente agli Stati Uniti quando si parla di nazioni leader nell’estrazione mineraria spaziale—anche se si tratta di un’industria che deve ancora produrre risultati reali.

Il ferro grezzo è stato scoperto in Lussemburgo a fine 1800, e con l’inizio del 1900 ha cominciato ad alimentare una vitalissima industria che è finita per diventare il motore dell’economia del paese. La crisi del petrolio del 1973 ha finito per portare il commercio dell’acciaio in recessione. “Avevamo capito che l’acciaio non sarbebe durato per sempre, così abbiamo deciso di dedicarci ad altro,” ha spiegato il Primo Ministro Xavier Bettel durante un discorso pronunciato lo scorso maggio.

Un rendering del velivolo spaziale Arkyd 6 in orbita. Immagine: Planetary Resources

A partire dalla crisi dell’acciaio, il Lussemburgo ha cercato di diversificare la propria economia—Per assicurarsi che nessun’altra possibile crisi avrebbe danneggiato il benessere della nazione, che custodisce il più alto PIL pro capite del mondo. A novembre, il Lussemburgoha approvato una legge che permette ad aziende private di tenere qualunque risorsa ottengano dallo spazio. “Ci sembra di essere tornati alle origini, quando il punto di partenza per il nostro paese era l’industria mineraria—Solo che questa volta abbiamo cercato di farlo un po’ più lontano, nello spazio,” ha spiegato Bettel.

Anche se non ha un programma spaziale nazionale, il paese ha oltre 30 anni di esperienza nell’industria della comunicazione terrestre e spaziale. Nel 1985, il Lussemburgo ha ospitato l’apertura dell’operatore satellitare privato SES. Un anno dopo, hanno costruito i quartieri generali a Chateau de Betzdorf, una ex residenza del Gran Duca del paese. “Il governo del Lussemburgo è da sempre molto incline al diversificare le proprie attività,” ha spiegato Patrick Biewer, CEO di LuxGovSat, una partnership pubblico-privata tra il SES e il governo.

Biewer è nativo del Lussemburgo e ha lavorato per il SES per più di 23 anni. In quel periodo, ha visto l’azienda crescere fino a diventare uno dei più grandi operatori satellitari della Terra: possiedono e lavorano con più di 50 satelliti in orbita e possono raggiungere il 99 percento della popolazione.

“Il satellite è un pilastro fondamentale, richiede competenze con le tecnologie più sofisticate che puoi trovare in Lussemburgo,” ha spiegato Biewer. “Non si tratta solo del SES… Abbiamo molte altre aziende che lavorano nell’industria spaziale oggi.”

Il velivolo Arkyd 6 possiede il primo sensore Termografico a Infrarossi commerciale a bordo. Immagine: Planetary Resources

Nel febbraio del 2016, il Lussemburgo ha annunciato di voler sviluppare un contesto normativo che potesse rendere possibile il futuro commercio delle risorse spaziali. Da allora, il governo ha finanziato un fondo da oltre 200 milioni di dollari da investire nelle aziende che contribuiscono alla crescita dell’industria mineraria spaziale.

Planetary Resources è una di queste. A novembre l’azienda ha ricevuto più di 26 milioni di dollari dal Lussemburgo per finanziare degli sviluppi tecnologici all’interno dei confini del paese.

“Più di qualunque altra nazione della Terra, il Lussemburgo ha identificato in questa industria il futuro della propria economia,” ha spiegato il CEO di Planetary Resources Chris Lewicki. “Stanno effettuando una serie di operazioni, come l’inquadramento di un contesto normativo nazionale per lo spazio, che aiutano a creare un ambiente favorevole per la crescita di business come il nostro.”

Con l’aiuto di questo investimento, Planetary Resources pianifica di lanciare il loro satellite Arkyd 6—che testerà le loro tecnologie e sarà capace di rilevare la presenza di acqua sugli asteroidi—nella primavera del 2017, secondo Lewicki. Dopo di ciò, l’azienda sta pianificando la sua prima estrazione mineraria per il 2020.

Oltre le sfide tecnologiche, ci sono anche diverse questioni etiche e legali da chiarire prima che delle aziende private possano estrarre dei materiali dallo spazio. Ciononostante, più passa il tempo, più l’estrazione mineraria sugli asteroidi e l’esplorazione dello spazio profondo diventano un futuro probabile.

In Lussemburgo, le nuovi legge che permettono la proprietà privata di risorse spaziali entreranno in vigore a inizio 2017, più o meno quando Planetary Resources e Deep Space Resources pianificano di testare le loro tecnologie per l’estrazione mineraria spaziale. “Non si tratta di qualcosa che accadrà tra 50 anni, è qualcosa che sta succedendo in questo momento,” ha detto Lewicki.