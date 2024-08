Queste 4 ricette ti proveranno che innamorarsi dei Mac & Cheese è possibile

Se c’è un emblema di tutto ciò che è sbagliato nella cucina americana, almeno secondo un italiano, è proprio il Mac & Cheese. Ci sono poche cose che fanno imbestialire un italiano più dei Maccheroni al formaggio americani, forse solo la pizza con sopra l’ananas o la carbonare con la panna. Anche se è giusto ricordare che la prima volta che il mondo ha sentito parlare di questa ricetta era il Medioevo ed eravamo proprio in Italia.

Qualche coraggioso avrà assaggiato la versione da fast food o peggio a quella in lattina, implorando pietà dopo la prima forchettata. In realtà il Mac & Cheese fatto in casa, benché resti una grandissima porcata piena di formaggio, può essere spaventosamente buono. E allora per provarvi che questa ricetta di pasta italo-americana ha una dignità, abbiamo deciso di raccogliere tre ricette per voi, di cui una addirittura con delle verdure.

Videos by VICE

Quindi ne riparliamo dopo che avrete provato almeno una di queste ricette?

Mac & Cheese Piccante

Il mondo si divide fra chi mangia e chi non mangia piccante. Questa ricetta di Mac&Cheese americana è con una tonnellata di piccante, oltre che con salsa Worchester, burro, cheddar e formaggio spalmabile. Un toccasana per il vostro raffreddore, non per le vostre coronarie.

La ricetta del Mac & Cheese Piccante

Mac & Cheese con chele di granchio

Qualcuno obietterà sicuramente, ma come del prezioso granchio in una pasta piena di formaggio? In realtà stiamo parlando solo di chele di granchio, che in mezzo a panna e a tre formaggi diversi, assumono comunque una loro dignità.

La ricetta del Mac & Cheese con chele di Granchio

Mac & Cheese con le verdure

La ricetta del Mac & Cheese che non ti aspetti: piena di verdure (o meglio di spinaci ed erbe aromatiche). La struttura è importante, non si lesina neanche stavolta con il formaggio, ma buona parte è del nostrano Parmigiano.

La Ricetta del Mac & Cheese verde

Mac & Cheese al Philly Cheesteak

Maccheroni al formaggio con carne, peperoni, cipolle caramellate: una bomba! In pratica i Mac&Cheese si sposano con la ricetta del celebre panino Philly Cheesesteak, e nessun matrimonio sembra essere più felice di così.

La ricetta del Mac&Cheese con carne e peperoni

Per chi è in vena di altre ricette made in USA vi lasciamo qui le ricette dei dolci americani più celebri.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram .