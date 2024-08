Guarda Mac DeMarco che coverizza malissimo Radiohead e Red Hot Chili Peppers

Fare una cover dei Radiohead è un’impresa titanica. Molti dei loro fan sono bambini troppo cresciuti che ti verranno a cercare su ogni social network possibile se solo osi mettere in dubbio la grandezza di Yorke e soci (fidatevi, abbiamo le prove). Eppure, ciononostante, alcune persone hanno deciso di correre questo rischio: chi meglio (Regina Spektor, Frank Ocean) e chi peggio (Robbie Wiliams che fa “Creep” al cabaret), fino ad arrivare a quello che è successo al Lollapalooza in Cile alcune settimane fa – ovverosia Mac DeMarco e la sua band che suonano “High and Dry”.

https://www.youtube.com/watch?v=wgrgy9rjhpc

Ovviamente non vi resta che premere play qua sopra e farvi la vostra opinione. Per me, se posso esprimere la mia idea, questo è il sogno di ogni stonato cronico che ama il karaoke. Capirete subito perché ascoltando. In un altro momento la band ha anche suonato un altro classico del “tutti insieme!”, l’immortale inno al drogarsi sotto un ponte, la canzone “Under The Bridge” del pilastro del rock losangelino Red Hot Chili Peppers. Non perdetevi neanche questo capolavoro qui sotto.

https://www.youtube.com/watch?v=TYNa-XsUGbg

