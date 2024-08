Mac Miller aveva un Instagram segreto

Quando sei una celebrità devi usare Instagram in un certo modo: non puoi certo postare video di te che svapi in giro per il tuo appartamento usando hashtag stupidi e sbrodolandoti la felpa col caffè. È per questo che Mac Miller aveva aperto un account Instagram segreto su cui postava esattamente video come questo che vi ho appena descritto.

L’account si chiama cloudywithachanceofawesome69: è un gioco di parole che scherza su Cloudy With a Chance of Meatballs, un famoso libro per bambini diventato anche un film d’animazione, tradotto in italiano come Piovono Polpette. Mac Miller lo usava per postare video in cui principalmente svapava facendo gag. Ve ne mettiamo qua sotto un paio.

