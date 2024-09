Qualcuno ha battezzato una macchia di Giove in onore di ‘Rick and Morty’

Per quanto lo spazio sia plausibilmente (ma non sicuramente) infinito — e conoscerlo tutto sia un’impresa talmente impensabile per l’uomo da gettare anche la mente più salda in un baratro di angoscia e disperazione —, nel suo piccolo, la razza umana continua a scoprire un sacco di roba nuova nel cielo e questa roba nuova ha bisogno di nomi.

Magari di nomi ispirati alla serie di animazione di fantascienza cinica e brutale Rick and Morty, perché no.

Negli ultimi anni, le istituzioni di ricerca spaziale come la NASA si affidano sempre di più ai citizen scientist — ovvero ai privati cittadini che scrutano il cielo e gli archivi di dati e immagini provenienti da satelliti e sonde spaziali per segnalare all’agenzia qualsiasi elemento di potenziale interesse scientifico.

Così come già per la missione Kepler e per quella di New Horizon, anche la missione Juno — che si concentra sull’analisi del pianeta Giove per “migliorare la nostra comprensione del sistema solare” — comprende un programma di citizen science, dove le persone possono segnalare punti di interesse nell’atmosfera di Giove, scegliendone anche il potenziale nome.

Punto di interesse “mortyland”. Screenshot via missionjuno.swri.edu

È ovvio che, considerata la quantità di persone che partecipano a questi programmi, la fantasia per i nomi finisca per scatenarsi e — come segnala l’utente Skji su Reddit — ci siano macchioline su Giove dedicate alla lotta per la legalizzazione della cannabis o a pomposi personaggi (presumibilmente immaginari?).

Un utente sul sito della missione Juno che si fa chiamare Polyphontes-93 ha scelto di chiamare “Mortyland” un’apparente perturbazione nel pattern delle nuvole in corrispondenza delle coordinate -12.114° latitudine, 53.136° longitudine sulla superficie atmosferica del pianeta più grosso del nostro sistema.

In altre parole, una macchiolina grigia poco distante da un’altra macchiolina rossa nell’atmosfera di Giove ora ha un nome in onore di Morty, il giovane nipote dello scienziato dispotico e alcolizzato Rick, protagonista della serie di animazione Rick and Morty.

Rick and Morty — la cui terza stagione è attesa per il prossimo 30 luglio, dopo un periodo di assenza imprevisto che ha lasciato i fan della serie in agonia — è già diventata una serie culto per gli amanti della fantascienza (e non solo) e il fatto che un riferimento ai suoi personaggi sia finito anche su Giove non fa che confermarlo.

Ora non possiamo che sperare che il punto d’interesse sia davvero importante per la NASA e che il nome Mortyland venga approvato ufficialmente.