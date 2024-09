Perché “Mad World” suonata in maggiore suona come un incubo distopico?

A questo mondo ci sono verità oggettive. I cani sono belli, le banane fanno schifo (forza, avete qualcosa da dirmi?). Un’altra è che la canzone più triste di sempre è “Mad World” dei Tears for Fears, poi coverizzata da Gary Jules nel 2003 e aiutata a diventare quello che è oggi dalla colonna sonora di Donnie Darko.



“Mad World” è un pezzo deprimente per due ovvie ragioni. La prima è il testo, che è una bella presa male (“i sogni in cui muoio sono i migliori che ho mai fatto” potrebbe essere sia un verso di “Mad World” che il vostro stato di MSN di dieci anni fa), e la seconda è che la musica del pezzo è fatta di accordi minori che, suonati al pianoforte, sono tranquillizzanti più o meno come una morte incombente. E forse è questo quello che vi piace ascoltare, nel caso nessun problema.



Ma anche senza pensare alle vostre preferenze in fatto di presa male musicale, potremmo—credo—tutti essere d’accordo nel dire che se cambiassimo gli accordi di “Mad World” da minori a maggiori avremmo un miglioramento a livello emotivo. Forse così “Mad World” diventerebbe un pezzo meno inquietante e orrendo. Forse. Forse.

Ovviamente ora vi sarete resi conto che “Mad World” suonata in maggiore è la canzone più terrificante mai concepita, e potete ringraziare Yaog, il nostro amico YouTuber qui sopra, per tutti gli incubi che farete le prossime sere.



Yaog produce una serie di video intitolata Will It Sad in cui prende canzoni super felici e le rende ballate strazianti. Per “Mad World” ha fatto il contrario, ma mi piacerebbe che Yaog sapesse che si è spinto troppo oltre. La sua versione del pezzo è la colonna sonora a una terrificante realtà distopica in cui l’intera umanità è stata lobotomizzata. Buona fortuna a tirarvela fuori dalla testa. :-)

