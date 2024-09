Manuel Aski è lo youtuber italiano che avresti voluto continuare a ignorare

Con oltre quattrocentomila iscritti e centododici milioni di visualizzazioni complessive ai suoi video, Manuel Aski è uno degli youtuber italiani più popolari in assoluto. Se non avete mai sentito il suo nome, in ogni caso, siete probabilmente in buona compagnia, dal momento che (a dispetto delle cifre elevatissime che macina) Manuel occupa una fetta di mercato virtuale molto di nicchia, quella delle BATTAGLIE RAP EPICHE (rigorosamente in caps lock).



Per chi non ne sapesse assolutamente nulla, basti dire che le BATTAGLIE RAP EPICHE sono sfide di freestyle immaginarie che mettono in scena scontri altrimenti impossibili nella vita vera: abbiamo, per esempio, Ghali vs Guè Pequeno, Salmo vs Sfera Ebbasta e Rovazzi vs J-Ax. Ciò che però rende queste battle fittizie così imbarazzanti e allo stesso tempo così geniali è il fatto che non è necessario che i due freestyler siano rapper come nella realtà, anzi; nell’universo fantastico che è la mente di Manuel Aski è previsto che a sfidarsi a colpi di rime siano spesso e volentieri personaggi immaginari, youtuber, entità astratte come squadre di calcio, periferiche harwdare e persino membri dello staff Noisey (a breve avremo Contigliozzi vs Naccari), il tutto arricchito dall’HUD spartano e minimale di un picchiaduro tipo Street Fighter, con le barre d’energia dei partecipanti che calano a seconda dell’intensità della punchline ricevuta. Semplice e geniale.

