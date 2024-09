Preparati a perdere un po’ di tempo con la mappa dei cognomi più diffusi in Italia

Non so che rapporto abbiate col vostro cognome, ma nel mio caso posso dire che sia piuttosto controverso. L’unica volta che mi ha giovato davvero è stato quando ha generato dei livelli di attenzione esagerati facendomi finire nel posto da cui sto scrivendo (ovvero: la redazione di VICE), dopo essermi presentato di persona con un curriculum che per anni era stato snobbato da colleghi che ormai mi hanno visto anche in condizioni al di sotto della decenza umana.

Ed è stato proprio in uno di questi momenti che i colleghi mi hanno confessato quello che ho appena raccontato; questo e il fatto che il collega Benz sia stato preso in considerazione perché sarebbe stato fico chiamarlo ogni volta aggiungendo un noto marchio di auto accanto al suo cognome.

La mappa dei cognomi più diffusi in Italia

Tutto questo è per dire che i cognomi sono importanti, quindi quando mi sono imbattuto in questa mappa che mostra “i 20 cognomi più diffusi per ogni regione a formare la cartina dell’Italia” ho pensato che tutti avreste avuto piacere di vederla. La mappa è stata creata da un portale italo-brasiliano rielaborando i dati di alcune comuni banche cognomi—dati che non sono certamente sconvolgenti, ma che quantomeno sono stati inseriti in una forma graficamente semplice.

Quindi, ecco, beccatevi ‘sta mappa—il bonus è che nell’originale su Facebook ci sono un sacco di commenti di brasiliani di origini italiane a cui era stato detto che il loro cognome, caratteristico di una frazione di Acquappesa in provincia di Cosenza, era il terzo più famoso d’Italia, e che ora sono visibilmente sconvolti nell’apprendere che non è nemmeno tra i primi 5.000.000.

Alcune osservazioni:

Rossi—che a quanto pare è nato perché la prima famiglia Rossi aveva i capelli rossi—è il cognome più diffuso. Cosa nota ma al contempo buffa, visto che le persone coi capelli rossi sono in via d’estinzione come i Panda. E i Panda sono bellissimi.

In Sicilia, la mia regione, il cognome più diffuso è Russo. Posso confermarlo perché un mio compagno di classe delle superiori si chiamava Russo e tutti i suoi parenti si chiamavano Russo. E ne aveva tantissimi.

In Piemonte un sacco di gente si chiama Ferrero, ma non credo siano tutti pieni di cioccolata quanto Maria Franca.

Campania > Esposito cognome più diffuso > Salvatore Esposito > Gomorra > <3.

Sebbene tutti questi casi sopracitati siano più o meno noti a tutti, posso confessare che non avevo davvero idea che in Liguria uno dei cognomi più comuni fosse Parodi. Pensavo che solo Benedetta si chiamasse Parodi. Quindi ora mi immagino la Liguria come invasa da milioni di cloni di Benedetta Parodi che cucinano solo con roba surgelata, e mi è venuta tanta voglia di trasferirmi lì.

Se vi interessa, guardate anche la carta mondiale dei cognomi.