Mappiato è la mappa con tutti i luoghi citati nei testi di Franco Battiato

Franco Battiato è uno degli autori più visionari della musica italiana, anzi mondiale. La sua musica ha coniugato psichedelia, sperimentazione, musica sacra occidentale e orientale, avanguardia elettronica, classica e pop. Ma i suoi testi sono ancora meglio piantati nell’immaginario degli italiani.

Nei testi di Battiato troviamo una mescolanza di riferimenti esoterici e pop, criptiche nozioni prese dalla filosofia e dalla scienza, ma soprattutto ci troviamo luoghi esotici e suggestivi e i loro abitanti. Le strade di Pechino, Miami Beach, Radio Tirana, danzatori bulgari, il Mar Mediterraneo, zingare del deserto, città mitologiche, montagne, oceani. Talmente tanti posti che si potrebbe scrivere una guida turistica solo sui suoi testi.

Qualcuno l’ha fatto davvero. Ok, non è una vera e propria guida: Mappiato, creata su Google My Maps da Alessio Arnese, è la mappa che indica tutti i luoghi citati nei testi di Franco Battiato. Grazie a Mappiato possiamo costruirci un itinerario mistico come la musica del Maestro. Mi sembra già di respirare l’aria salmastra della Georgia Australe.