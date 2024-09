Il profilo Instagram di Marilyn Manson è la cosa più inquietante del mondo

Instagram è la app perfetta da esplorare quando stai per addormentarti, con le sue foto delle vacanze, i video di gente che addenta panini, Snoop Dogg che fuma blunt dopo blunt. Ma se per vostra sfortuna vi ritrovate a seguire il profilo di Marilyn Manson, nell’ultimo mese avrete avuto senza dubbio degli incubi terribili. Infatti, ultimamente il God of Fuck si è messo a postare immagini che lasciano decisamente una brutta sensazione alla bocca dello stomaco.

Sono video in cui non succede niente. È sempre notte e a un certo punto si vede brillare la Doppia Croce di Manson, mentre l’obiettivo zooma e si allontana in maniera inconsulta, come fosse materiale di scarto da The Blair Witch Project. In lontananza suona una sirena da allarme aereo che mette in allerta la nostra paranoia da Silent Hill. In alcuni video sembra che le persone fuggano urlando da qualcosa. L’ultimo, pubblicato ieri, sembra filmato dall’interno di una macchina che ignora un segnale di STOP ma poi improvvisamente accosta, facendo uscire qualcuno. Si intravede una figura scura sulla strada.

Videos by VICE

Tutto questo sembra organizzato in preparazione al nuovo album SAY10, che era già stato annunciato per il giorno di San Valentino passato. La nuova data di uscita, a giudicare dagli indizi criptici dati da Manson sul suo Instagram, sarebbe il 19 giugno. Seguendo altri indizi si può dedurre che l’album avrà tra le dieci e le tredici tracce. Ma nulla è certo. Fino ad allora, continueremo a cascare nella sua trappola e passare nottate d’inferno. Grazie, Marilyn.

Guarda tutti i video qua sotto:

Segui Noisey su Twitter e Facebook.