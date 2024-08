Marmellata di pomodori verdi

Per 5 barattoli

Preparazione: 5 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

1367 g di pomodori verdi

2 peperoncini jalapeño tagliati a fettine sottili (rimuovi il gambo prima)

1 cucchiaino e ½ di sale

700 g di zucchero

Preparazione

1. Prendi i pomodori, i peperoncini, 120 ml d’acqua e versali in una padella grande. Cuoci a fuoco medio-basso mescolando frequentemente. Saranno pronti dopo circa 30 minuti (accertati la consistenza sia diventata morbida). Aggiungi quindi lo zucchero, il sale e ulteriori 120 ml d’acqua trasferendo il tutto in un frullatore. Azionandolo fino a trasformare la mistura in una purea. Riporta la purea sulla padella e cuoci fino a ebollizione, abbassando poi il fuoco e lasciando in cottura a fuoco lento per 10 minuti. Una volta pronta, potrai versare la marmellata nei tuoi barattoli!