Pensate di essere annoiati a letto cercando una motivazione per alzarvi e vi arriva un messaggio che recita “Ohh ma questo Diplo che si pompa Massimo?”. Ancora assonnati, andate a vedere se “Massimo” sia davvero QUEL Massimo.

Ebbene sì, Diplo è a Roma, non so per quale motivo se non per scartare regali di Bulgari, e pertanto ha deciso—in linea con le volontà della Lega—di pomparsi musica italiana. Ha iniziato soft con “Pablo”, italiana solo per metà, e poi la sorpresa: davanti a Piazza del Popolo si sente un beat bello distorto e qualcuno che urla “non conosco la lingua dei porci”. È “7 Miliardi”, ed è Massimo Pericolo.

Poi capirete il perché… pic.twitter.com/2BOIKpS7tc — Tommaso Naccari (@TommiNacca) February 19, 2019

Riassumendo: Diplo è a Roma, qualcuno gli ha fatto ascoltare Massimo Pericolo, lui si è preso bene e ha deciso di far prendere bene anche i propri followers. In realtà vista la presenza di un nome come Crookers non è neanche così strano che questa musica sia arrivata a lui, ma quanto sarebbe più romantico se se la fosse pompata il suo autista in un moto di libertà e Diplo avesse preso appunti?



Ora sogno il remix di “Electricity” con Massimo Pericolo che entra sul beat e annienta Dua Lipa. Si può fare? Mi accontento anche di una “Genius” parte 2 con MP nel roster. Se volete conoscere meglio Massimo Pericolo qui trovate la nostra intervista e sappiate che stiamo spendendo così tante parole per darvi una notizia così che scrollare abbia un minimo di senso. In fondo il tutto si poteva riassumere in: “Diplo è a Roma e si sta pompando Massimo Pericolo” che, ehi, è proprio il titolo.



