I Mastodon compaiono di nuovo in ‘Game of Thrones’, ma come zombie

Il finale della settima stagione di Game of Thrones è stato una discreta figata (anche se la mia timeline mi dice che pure Twin Peaks ci ha dato dentro) e ha preparato gli spettatori all’ultimo capitolo con alcuni callback, la risoluzione di alcuni archi narrativi e un grandioso spettacolo soprannaturale. In mezzo a tutta questa roba, è comprensibile che gran parte del pubblico si sia perso l’ultimo cameo di musicisti nella tradizione della serie.

Questa volta è toccato all’istituzione del prog-metal americano Mastodon, cosa perfettamente appropriata visto che la loro musica è massiccia e intricata come la trama della serie. Facevano parte della schiera di White Walkers che si vede verso la fine dell’episodio (vedi la foto sopra, o il video spoilerissimissimo della scena qui). È la seconda volta che i Mastodon compaiono nella serie, avendo interpretato, si presume, gli stessi Wildling da vivi nell’episodio della quinta stagione “Hardhome”. Hanno anche fatto una canzone intitolata “White Walker” per il secondo volume della serie di mixtape Catch the Throne. Ascoltala qua sotto mentre elabori le tue teorie sul destino di Westeros.

