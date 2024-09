Come masturbare un pene

Nel sesso c’è sempre qualcosa di nuovo da sperimentare—anche rispetto alla masturbazione di un pene. Qui di seguito puoi trovare un po’ di proposte e di variazioni rispetto alla modalità classica.

Ricordati però che ogni pene è diverso dall’altro, e che le prime condizioni per ogni guida di questo tipo sono il consenso e il dialogo.

Mettetevi in una posizione eccitante

Ovviamente la masturbazione con le mani è un classico, ma se cambi l’approccio puoi aggiungere un fattore di novità. Ci sono infatti diverse posizioni interessanti, in base all’elasticità e agilità, nonché alla mobilità del polso.

Secondo la terapeuta Kamil Lewis, mettersi faccia a faccia facilita il contatto visivo e a sua volta rende più intensa l’esperienza. Inoltre, permette un’ampia capacità di manovra: potete restare in posizione seduta o stare in piedi, potete inginocchiarvi oppure sdraiarvi comodamente a letto.

Ci si può anche mettere in posizioni tali da garantire un po’ di piacere reciproco. Se ami il 69 e il sesso orale, puoi provare ad alternare con la masturbazione manuale. Se ti piace il face-sitting, puoi metterti di fronte al pene e accarezzarlo mentre ti viene praticato del sesso orale.

Se preferisci invece il voyeurismo, usate uno specchio: mettiti dietro l’altra persona e sporgiti per avere la migliore visuale possibile, potrai così vedere anche le sue espressioni del viso.

Usa il lubrificante! (e poi usane ancora di più!)

È meglio abbondare di lubrificante, se si vuole evitare una frizione troppo forte e sgradevole.

Evita però olii e lozioni come l’olio di cocco, perché non dovrebbero essere utilizzati in prossimità dell’uretra.

Scegli un lubrificante resistente all’acqua se volete farlo in doccia. Tieni poi bene a mente che la maggior parte dei sex toy risponde meglio ai lubrificanti a base d’acqua.

Sputa sul pene

Un bello sputo, con il suo carico di suoni e immagini, può essere super eccitante.

Inoltre, può diventare la via d’accesso perfetta per sperimentare nuove modalità di “controllo”, e ti dà persino potere su quanto rendere bagnata l’esperienza. Ricordati però sempre che la saliva si secca ed evapora in fretta, quindi, di nuovo, usa un lubrificante a base d’acqua se vuoi che la sensazione duri più a lungo.

Provoca l’erezione tra le mani

Se cominci la sessione prima che il pene sia del tutto eretto, usa la superficie dell’interno delle mani e delle dita per accarezzare l’asta e i testicoli. Alterna pressione e superfici diverse, ad esempio solleticalo leggermente con la punta delle dita.

Oppure usa l’intero palmo della mano per accarezzarlo con dolcezza, partendo dalla base fino a risalire lentamente in punta. Una volta in punta, circonda il glande con tutte e cinque le dita, stringi gentilmente e fai su e giù.

In ogni caso, il lubrificante è fondamentale anche in questi momenti. Più si è bagnati, meglio è.

Non aver paura di stringere con un po’ di forza

I movimenti verso l’alto e il basso imitano la penetrazione, quindi non è una brutta idea quella di cominciare in questo modo. Procedi con una presa decisa e costante. Se non sai quanto stringere, inizia con un po’ di leggerezza e aumenta mano a mano l’intensità. Tieni d’occhio il linguaggio del corpo di chi hai davanti—ad esempio, l’accelerazione del respiro e i gemiti—per capire quale velocità e pressione sta funzionando, o quando cambiare i movimenti.

Usa entrambe le mani

La masturbazione con due mani offre una superficie più ampia e può aiutarti a gestire velocità e movimenti. Incrocia le dita per coprire il glande e l’asta mentre ti muovi su e giù con le mani, come se fossero una cosa sola. Questo metodo imita il sesso con penetrazione, per cui, se avvicini leggermente le mani, può simulare l’interno di una vagina o un ano.

Se preferisci creare dei movimenti circolari, metti una mano sopra l’altra e muovile in direzioni opposte mentre vai su e giù. Questa sensazione non è facile da ottenere con la penetrazione, quindi potrà rendere l’esperienza particolarmente memorabile.

Chiedi di mostrarti come fa

C’è qualcosa di molto eccitante nell’imitare i movimenti padroneggiati dall’altra persona durante le sue sessioni di masturbazione.

Se non sai da dove partire, lascia che te lo mostri e amplia le tue tecniche. Lasciati guidare passo a passo, ogni tanto fermali, provaci tu e chiedi, “Va bene così?”

Dai particolare attenzione ai testicoli

Lewis sostiene sia un modo molto semplice per far impazzire di piacere. Tira leggerissimamente i testicoli, massaggiali, o accarezzali con una mano mentre con l’altra stai sull’asta. Se vuoi mischiare le sensazioni, puoi baciarli o succhiarli mentre continui a masturbare.

Gioca col perineo

L’area tra l’ano e il pene, chiamata perineo, è stracolma di terminazioni nervose. Premi su quest’area mentre masturbi, o massaggiala gentilmente con piccoli cerchi, per rendere l’esperienza indimenticabile. Se volete stimoli ulteriori, piazza un piccolo vibratore sul perineo mentre con l’altra mano stringi saldamente e manovri il pene.

Stimola l’ano

Se all’altra persona piace e ed è d’accordo puoi accompagnare la masturbazione con del fingering o del sesso orale.

Mentre lavori il pene con una mano, puoi abbassarti con la testa in mezzo alle gambe. Poi, con la punta della lingua o con la lingua appiattita, fai dei piccoli cerchi intorno all’ano prima di passare all’apertura vera e propria.

Quanto al fingering: dopo aver usato un po’ di lubrificante per l’ano e per le dita, entra con gentilezza. Puoi sperimentare con la profondità, ma di solito è meglio partire dalla prima falange.

Tieni sulle spine ammorbidendo la presa o usando solo una parte della mano

Porta vicino all’orgasmo e poi abbassa l’intensità per rimandare il climax: si tratta di una pratica conosciuta come “edging” che può aumentare il piacere. Alterna ogni due minuti velocità e tecnica per far crescere l’attesa, e passa poi a gesti più leggeri con una o due dita se prima hai usato il palmo intero.

Toccati

Solo perché nessuno ti sta toccando non significa tu non possa usare le tue stesse mani! Inoltre, potrebbe essere un modo per eccitare anche chi stai masturbando. Perché la masturbazione migliore possibile è quella che vi godete insieme.

