Abbiamo parlato con il medico che ha incontrato dei veri zombie

Giacca di tweed, gilet e cravatta a quadretti, Philippe Charlier ha il perfetto look da professore universitario. Uno stile che si adatta molto bene alle sue numerose qualifiche: laureato in medicina, ricercatore nel laboratorio di etica medica dell’università Parigi 5, antropologo, patologo forense e docente. Uno scienziato esperto nel farsi assegnare più qualifiche in contemporanea? Non solo. Philippe Charlier si è guadagnato soprannomi come “il medico dei nobili” o “l’Indiana Jones dei cimiteri.” Tra i suoi colpi, l’identificazione del cranio di Enrico IV, lo studio dei resti di Giovanna d’Arco o del Duca Sforza di Milano, mecenate di Leonardo da Vinci. Di fatto, Philippe Charlier è una specie di rock star dei patologi forensi.

