Piattaforme per il whistleblowing, mercati neri della droga e applicazioni di messaggistica sicure: gli usi di Tor sono piuttosto vari. Ma ora esiste un’altra, inattesa applicazione dello strumento che rende anonimo il traffico web: controllare un vibratore.

La scorsa settimana, una ricercatrice è riuscita ad impostare il suo dildo in modo che ricevesse comandi attraverso la rete Tor, e da lì Motherboard ha potuto inviare un comando a distanza al dispositivo per farlo vibrare. A parte tutto, l’esperimento dimostra come i sex toys elettronici o connessi ad internet possono essere modificati in base a necessità di privacy — dato che i produttori continuano a immettere sul mercato dispositivi che raccolgono dati e presentano vulnerabilità dal punto della sicurezza.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: Abbiamo preso il controllo di un vibratore con Tor