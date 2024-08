Dove sono finiti tutti i nostri spermatozoi? Negli ultimi decenni sono progressivamente calati nella popolazione maschile occidentale, ed è dai primi anni ’90 che molti ricercatori si stanno preoccupando di questa evoluzione. Oggi, la più grande e sistematica rassegna e meta-analisi dei trend a riguardo afferma che la concentrazione di spermatozoi è scesa del 52 percento e il conto totale degli spermatozoi è sceso del 59 percento negli uomini provenienti dal Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda tra il 1973 e il 2011. Il paper, che conferma le tendenza in discesa suggerita a inizio anni ’90, è stato appena pubblicato su Human Reproduction Update.

“Questo studio fornisce un urgente segnale di allerta e ci invita a investire le cause di questo netto e progressivo calo nel numero degli spermatozoi nel tentativo di fermare questo trend e, nella migliore delle ipotesi, invertirlo,” ha spiegato l’autore principale Hagai Levine, a capo del dipartimento di tracciamento sanitario della israeliana Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine. “Al momento stiamo combattendo il problema dell’infertilità maschile attraverso la fecondazione in vitro e altri tipi di trattamenti, invece che lavorare sulla prevenzione,” ha spiegato Levine, che è anche professore aggiunto di medicina ambientale e sanità pubblica della Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a New York.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: Il numero di spermatozoi negli uomini occidentali si sta dimezzando