Le assurde ricerche su proiezioni astrali e ipnosi dell’esercito USA negli anni ’80

La coscienza umana non è altro che un’intersezione di piani energetici che formano un ologramma capace di viaggiare attraverso lo spazio-tempo — attraverso l’universo, e nel passato, nel presente e nel futuro.

Ho letto questa teoria in un documento della CIA legato all’esercito americano. Sì, quell’esercito americano. L’istituzione che da sempre si impegna a consolidare la sua immagine fondata sul pragmatismo e la praticità. Leggere quel documento, ovviamente, mi ha lasciato parecchio sorpresa.

Secondo i documenti CIA de-classificati che ho letto, l’esercito americano era incredibilmente interessato alla sperimentazione psichica. Dai tardi anni ’70 fino agli ’80, ha anche pagato degli agenti di intelligence per fare delle escursioni lunghe settimane in un’istituto sperduto specializzato in esperienze extra-corporee e proiezioni astrali.

