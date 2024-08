Il servizio del numero unico 112 per le emergenze sta dando diversi problemi in tutta Italia. C’è chi parla di un effetto “collo di bottiglia” dovuto alle numerose segnalazioni contemporanee dello stesso incendio — anche 100 alla volta — che tolgono spazio alle chiamate per emergenze sanitarie. Ancora prima, in Piemonte, un bambino ha perso la vita probabilmente anche a causa dei ritardi causati dal servizio. I Vigili del Fuoco di Torino si sono rivolti alla Magistratura riportando i dati raccolti tra aprile e agosto 2017: in circa il 40% dei casi, le chiamate vengono indirizzate erroneamente al 118.

In Sicilia, sono sempre le segnalazioni degli incendi a causare i maggiori disagi: il sindacato dei medici Smi siciliano segnala che ci vogliono anche 4 minuti per passare la chiamata dal 112 al 118. A volte vengono segnalati interventi non di loro pertinenza, oppure le chiamate vengono rimbalzate agli altri numeri d’emergenza non ancora del tutto scomparsi.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: Perché il 112 in Italia è così lento?