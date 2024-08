Perché l’emergenza siccità in Italia è più grave che mai

L’emergenza siccità è estesa ormai a tutta Italia, con almeno 10 regioni che stanno iniziando le procedure per la richiesta di stato di calamità naturale al Ministero delle Politiche Agricole. Un ritornello che purtroppo si ripete ogni anno in Italia e che quest’anno ha raggiunto proporzioni drammatiche.



Un esempio per tutti: il lago di Bracciano ha perso almeno 60 centimetri rispetto allo zero idrometrico, con ovvie conseguenze sull’ambiente degli ecosistemi circostanti. Il che ha portato al conflitto tra Acea — la società che gestisce la rete idrica di Roma — e la regione Lazio, che ha imposto uno stop ai prelievi e misure di razionamento e risparmio. Ma è solo il caso più evidente e più portato all’attenzione della cronaca dei conflitti che coinvolgono l’acqua.

