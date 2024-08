Spegnere Wi-Fi e Bluetooth dal Centro di Controllo di iOS 11 è totalmente inutile

Spegnere il Bluetooth e il Wi-Fi sul tuo smartphone quando non lo stai usando è da tempo un’azione normalissima, quasi di buon senso. Sfortunatamente, con iOS 11, il nuovo sistema operativo di iPhone, spegnerli non è semplice come prima.

Ora, quando spegni il Bluetooth e il Wi-Fi dal Control Center di iPhone — il menu piuttosto confuso che appare quando fai uno swipe dal basso verso l’altro sul telefono — le funzioni non vengono completamente spente. Anche se messa così sembra che si stia parlando di un bug, la realtà è che Apple ha programmato volutamente così il nuovo sistema operativo. Ma i ricercatori di cybersecurity mettono in guardia sul fatto che gli utenti potrebbero non rendersene conto e, di conseguenza, potrebbero lasciare accesi Bluetooth e Wi-Fi senza accorgersene.

