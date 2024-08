Mc Donald’s ha lanciato in Giappone le patatine alla Carbonara, ma non vi scandalizzate subito

Benvenuti a un’altra puntata de “i nostri amici giapponesi sono completamente pazzi, ma gli vogliamo un sacco bene”.

Oggi parliamo dell’ultima novità gastronomica bizzarra che vede protagonisti il Giappone e Mc Donald’s. E potrebbe fare incazzare diversi italiani, stavolta. Con una mossa azzardata, Mc Donald’s nipponico ha presentato la nuova salsa pronta a colare sulle patatine fritte più famose del mondo: la salsa alla carbonara. Niente spaghetti o rigatoni, sulle Carbonara Fries rimane solo il topping cremoso che sborda da tutte le parti del piatto di carta usa e getta. Alla modica cifra di 390 Yen, che sono circa tre euro e cinquanta.

Videos by VICE

C’è solo un piccolo problema. Loro la chiamano “Carbonara”, noi ci facciamo sopra una grossa risata. Pancetta affumicata, pepe e tre diversi tipi di formaggio sono gli ingredienti con cui potete godere se vi trovate per caso in Giappone e non avete voglia di udon. E l’uovo??? Non pervenuto. Quello che dovrebbe essere l’ingrediente principale di una delle paste più famose al mondo – vero, Nigella? Non c’è la panna, ricordatelo-, scompare per fare spazio al tanto amato formaggio. Che poi i giapponesi manco se lo mangiano, il formaggio, ma vabbè.

Si perdona l’uso della pancetta al posto del guanciale, non siamo certo così fiscali, tanto la maggior parte magari non sa neanche quale sia la differenza. Ma fare una carbonara senza uova è più o meno come bere un caffè senza caffè.

Non è la prima volta che da quelle parti la catena di fast-food più grande del mondo inserisce nel proprio menu una salsa delle nostre paste tradizionali. A febbraio di quest’anno, da stendere sulle patatine come un velo di orgasmo cremoso, c’era la “Cheese Bolognese”, praticamente un ragù rosso di maiale e manzo con aggiunta di cheddar bianco. Non uguale, ma diciamo quasi.

Detto questo, non è tempo di fare i sottili, soprattutto dopo i regali che i simpatici nipponici ci hanno dato – dalla Coca Cola che fa fare la cacca, al sushi Kit-Kat a due interi ristoranti a tema Jurassic Park. Non sarà una carbonara, questo è certo. Ma prendetelo come un omaggio altisonante e non come insulto alla nostra cucina, o non ne usciamo più vivi. Le Carbonara Fries magari non avranno nemmeno una punta del sapore della nostra pasta, ma ehi, a chi importa dopo tutto? Magari sono una porcata del tutto accettabile.

Al momento la divisione giapponese di Mc Donald’s è l’unica ad avere questo topping, e francamente non penso riesca a uscire da lì. Ma se state leggendo questo articolo e siete per caso appena atterrati all’aeroporto di Tokyo, potete sgranare gli occhi e correre nel ristorante più vicino. Anche solo per vedere un simpatico uomo d’affari del posto sporcarsi la cravatta con questa salsa densa dal vago sapore italiano.

Arigato.

Segui Andrea su Instagram

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanali.