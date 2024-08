Meek Mill è stato condannato a 2-4 anni di prigione

Come riportano TMZ e Pitchfork, Meek Mill è stato condannato a un periodo di reclusione che durerà dai due ai quattro anni. Un giudice di Philadelphia ha preso la decisione dopo che Mill è stato arrestato due volte negli ultimi mesi: a marzo per un caso di percosse, e ad agosto per guida pericolosa. In entrambi i casi Mill era stato scagionato: la decisione è stata presa in un’udienza che avrebbe stabilito se aveva infranto la sua libertà vigilata o meno. Lo scorso febbraio, Meek era già stato condannato agli arresti domiciliari per aver violato la libertà vigilata una prima volta.



Segui Noisey su Instagram, YouTube e Facebook.