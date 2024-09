Sali sulla sopraelevata di “MELANCHOLYA 3000” di Polezsky

Io ho un fascino esagerato per le soprelevate. La mia preferita è la DLR di Londra, che parte da Bank, dal cuore della City, ed esce dal terreno per serpeggiare tra le docklands, i palazzi irraggiungibili delle multinazionali di Canary Wharf, i tentativi bucolici di Island Gardens e l’aria d’altri tempi che permea Greenwich. Ti metti lì, nel vagone di fronte con le cuffie nelle orecchie, e ti sembra di stare su una sorta di Bruco Mela della mente. Ed è per questo che il video di “MELANCHOLYA 3000” di Polezsky mi prende bene.



È da qualche tempo che seguiamo Polezsky, un produttore di Monza che pubblica le sue cose per quel gioiellino di etichetta che è l’Avantguardia di DJ Shablo—solo qualche mese fa è uscito con il suo album d’esordio About Nightmares and U. Le sue produzioni stanno idealmente bene in un contesto hip-hop come in un dancefloor ovattato—immaginate un incrocio tra Nosaj Thing e lo Skrillex tutto cuoricioni e vocine pitchate di “With You, Friends (Long Drive)” trapiantato in Brianza. Oggi vi presentiamo in anteprima il video ufficiale della sua “MELAMCHOLYA 3000”, collaborazione con il milanese HOOVR. Lo trovate qua sotto.



Le immagini sono di Pepsy Romanoff e sono state girate su una sopraelevata a Seattle, Washington, durante quello che sembra essere un tramonto adorabile. A visione completata, vi consigliamo di cliccare qua e guardarvi pure il live di tutta la crew Avantguardia a Santeria Social Club, registrato qualche settimana fa.

