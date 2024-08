Questo programmatore ha infilato un intero videogioco in un tweet

Qualche settimana fa, Alok Menghrajani, un ingegnere che si occupa di sicurezza a Square, si è prefissato una sfida: riuscire a far entrare un CD-ROM di avvio e il vecchio videogioco contenuto al suo interno dentro un solo tweet.

Il risultato è una discreta figata. In meno di 280 caratteri, Menghrajani ha scritto un codice che crea l’immagine disco del CD-ROM, che può essere avviata sia su una macchina virtuale o masterizzata su un disco fisico. Al suo interno c’è il gioco, che il programmatore descrive come un misto tra Tron e Snake. Menghrajani ha impiegato un paio di fine settimana — tra le 50 e le 100 ore di lavoro — per completare l’impresa, ha stimato.

“Lo trovo rilassante,” ha detto a Motherboard per telefono. “È come fare meditazione.”

perl -E 'say"A"x46422,"BDRDAwMQFFTCBUT1JJVE8gU1BFQ0lGSUNBVElPTg","A"x54,"Ew","A"x2634,"/0NEMDAxAQ","A"x2721,"BAAAAYQ","A"x30,"SVVVqogAAAAAAAEAF","A"x2676,"LMBaACgB76gfbgTAM0Qv8D4uYAI86qqgcc+AXP45GA8SHIRPFB3DTeYSEhyBSwCa8CwicMB3rSGtkDNFSYwJHvc68MA","VapVqlWq"x330'|base64 -D>cd.iso — alokmenghrajani (@alokmenghrajani) June 15, 2018

Il processo, ha spiegato Mneghrajani, è noto come “code golfing.” Come nel golf, infatti, lo scopo è raggiungere il risultato in meno mosse possibili — in questo caso, scrivere codice nel modo migliore per arrivare all’obiettivo finale con un numero bassissimo di caratteri.

Per Menghrajani si tratta di un vero e proprio hobby. Circa cinque anni fa, ha fatto code golfing per riuscire a embeddare un QR code dentro un altro QR code. E pochi anni dopo, ha infilato con successo un floppy disk di avvio e relativo videogioco sempre dentro un Tweet. Da allora, Twitter ha raddoppiato il limite di caratteri per ogni post, il che ha dato a Menghrajani lo spazio necessario per poterci provare di nuovo, ma con un CD-ROM.

“È divertente,” ha detto il programmatore. “Ogni tanto, mi imbarco in una sfida del genere, pensando ‘ehi, che cosa spassosa.’ Una volta provavo tutti i mesi a inventare e risolvere progetti così. Poi ho avuto un figlio, per cui ho smesso di passare tanto tempo a scrivere codice.”

Menghrajani ha detto che l’ispirazione per l’idea del CD-ROM, in origine, è arrivata da un rompicapo che non riusciva a risolvere al lavoro. Ha iniziato a fare ricerca sulle format function del CD e, dopo un po’, “Ho pensato, ‘posso far stare questa roba tutta in un tweet,’” ha detto.

Per Menghrajani, il cui lavoro principale prevede un sacco di manutenzione codice, il code golfing gli permette di ottenere soddisfazioni di tutt’altro tipo.

“È spirito hacker puro,” ha detto. “Scrivi il codice e vedi cosa succede.”

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.