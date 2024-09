Mentre eravamo via Berlusconi ha vinto delle elezioni

Ieri, domenica 25 giugno, si è votato per i ballottaggi delle elezioni amministrative in diversi comuni capoluoghi di provincia.

In 16 di questi ha vinto il centrodestra, in 5 ha vinto il centrosinistra, in altri 3 hanno vinto delle liste civiche.

L’affluenza è stata molto bassa, attestandosi attorno al 46 percento.

Il centrodestra ha vinto in comuni come l’Aquila, Monza, Piacenza, La Spezia, Alessandria, Asti, Pistoia, Como, Rieti, Lodi, Oristano, Catanzaro e soprattutto Genova, dove da anni si succedevano amministrazioni di centrosinistra, e dove Bucci si è imposto sul candidato unitario della sinistra Crivello.

Il centrosinistra ha vinto a Padova, Lecce, Palermo, Taranto, Lucca e Cuneo. A Parma Federico Pizzarotti, sindaco uscente espulso dal M5S, è stato rieletto.

