Una cena completa a 60 euro ti aspetta in questi ristoranti stellati della Lombardia

Quando c’è da risparmiare, mangiando benissimo, noi di Munchies siamo sempre in prima linea. Dopo l’iniziativa molto interessante di JRE Italia per il Under25 (maledetta Generazione Z), eccone una adatta anche per chi ha anche qualche capello bianco appena accennato.

Dal 15 gennaio fino al 30 aprile ventidue ristoranti lombardi, quelli che hanno aderito all’iniziativa InGruppo, offriranno la possibilità di prenotare e consumare dei menu completi – ciò significa che sono garantiti antipasti, primo, secondo e dolce – a 60 euro compresi di vino, bevande e caffè. Gli unici che faranno eccezione saranno i seguenti ristoranti: A’ Anteprima, Da Vittorio, Enrico Bartolini Mudec, Sadler, che invece prevedono un menu completo a 120 euro (Da Vittorio ha tre Stelle Michelin o Enrico Bartolini due, sì, è comunque un affare).

L’iniziativa nasce dalla volontà di InGruppo (edita dall’agenzia Mediavalue), una guida ai migliori ristoranti della Lombardia, che, oltre a raccontare come si mangia in quel ristorante, correda ogni scheda anche con una ricetta che contraddistingue l’insegna. La guida si trova nei ristoranti dell’associazione e presso l’aeroporto di Orio al Serio.

Ma tornando al menu fisso, destinato a far felici giovani e meno giovani: in questa settima edizione dell’iniziativa sono 22 i ristoranti aderenti, di cui 17 a Bergamo, uno in Monza Brianza e tre a Milano. Ancora numeri che non includono tutta la regione, purtroppo, ma che senza dubbio sono destinati a crescere, visto l’interesse del pubblico, che approfitta sempre più spesso di queste iniziative per avvicinarsi alla ristorazione di alto livello. Si prevedono con questa formula 20.000 menu serviti nell’arco di 3 mesi e mezzo.

E mentre i ristoranti e le associazioni di ristoratori si accorgono che prima di finire nella spirale della grande ristorazione, bisogna dare un assaggio di cosa vuol dire cenare ad alti livelli, noi che già lo sappiamo ne approfittiamo clamorosamente per non finire sul lastrico ogni volta che andiamo a cena fuori.

In più, sempre InGruppo promuove nei ristoranti della sua guida il “Diritto al Tappo”, ovvero un’usanza abbastanza sdoganata all’estero di portarsi la propria bottiglia di vino al ristorante, pagando 10 euro per il servizio – si paga in sostanza per far sì che il ristorante te lo serva alla giusta temperatura e con i giusti bicchieri. Se pensate che la spesa per una bottiglia di vino al ristorante spesso incide per quasi la metà sul conto, ecco anche questa possibilità non sembra affatto male.

A Milano, oltre il due stelle Michelin al Mudec di Enrico Bartolini, potete spendere 60 euro tondi tondi al Trussardi alla Scala con lo chef Roberto Conti, che è anche in centro, quindi fate un figurone con la nonna o i fidanzati. Fra le insegne più gettonate – e stellate – il Casual di Bergamo e il Pomiroeu dello chef Giancarlo Morelli a Seregno.

Qui sotto la lista completa dei ristoranti aderenti.

*menu completo a 120 euro invece che a 60 euro

