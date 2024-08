I 9 migliori cibi ai mercati notturni di Taipei

La Guida Michelin lancerà sua prima guida su Taipei, la capitale di Taiwan, questa primavera. Tuttavia, se per caso vi ritrovate a passeggiare per la città, vi basterà chiedere dove poter mangiare a una qualsiasi persona del posto per essere indirizzati ai mercatini notturni nel cuore della città, lì dove si svolge la vera scena gastronomica di Taipei. Sebbene l’economia del Paese non riversi in acque particolarmente calme, i mercatini notturni della città sono sempre sinonimo di abbondanza. Si tratta di luoghi in cui chiunque, dalle celebrità locali ai politici, dai lavoratori agli studenti, può mangiare rendendo felici sia lo stomaco che il cuore.

Lo scenario che vi si presenterà è il seguente. I mercatini di Taipei sono pieni di file di salsicce grigliate all’aria aperta, con tanto di residenti seduti su sgabelli di plastica agli angoli della strada, intendi a sbafarsi ciotole di noodles. Tutto è avvolto da una sorta di cacofonia visiva, uditiva e anche olfattiva, che spesso si traduce in luci al neon e odori (piuttosto persistenti) di tofu. I mercatini sono specializzati in quello che viene chiamato x iao chi, che significa ‘piccoli morsi’, e i venditori, a loro volta, continuano a rimaneggiare e adattare l’offerta a seconda del pubblico. Nel corso degli anni, infatti, grazie all’immigrazione, al turismo, all’urbanesimo e, ovviamente, ai social media, le diverse influenze culinarie hanno apportato il loro contributo.

Videos by VICE



I classici

Per prima cosa dovete superare la coltre di nebbia generata dagli aromi del tofu, evitando di soffermarvi sui vari piatti reperibili ovunque, come le braciole di maiale fritte su riso, i noodles alle ostriche e i piedi di maiale. Solo così arriverete ai veri pezzi grossi della tradizione culinaria di Taipei, quelli che, per intenderci, vengono quasi tenuti nascosti ai clienti non abituali. Questi specifici xiao chi sono disponibili in vari mercatini notturni dispiegati su tutta la citàa; gli indirizzi (dove possibile) e i luoghi suggeriti qui sono quelli in cui troverete il meglio del meglio della tradizione gastronomica.

Gua Bao

Il Gua bao deve gran parte della sua fama internazionale (specialmente negli Stati Uniti), grazie a Eddie Huang , che nel suo ristorante newyorchese Baohaus prepara questi classici panini al vapore farciti con svariati ripieni, dalla classica carne di maiale al pesce fritto in salsa tartara. A Taipei il gua bao più gettonato è quello classico, con ripieno di pancetta di maiale brasata guarnita con senape indiana, arachidi e coriandolo.

Dove trovarli:

Allo Shi Jia Gua Bao (No 21-1 Tonghua Street, nel quartiere di Da’an, Taipei City Taiwan); al mercato notturno di Linjiang-Tonghua li potete trovare in tantissime varietà, con ripieno di pollo, granchio o maiale. Per la versione classica rivolgetevi al Lan Jia Gua Bao (3 Luosifu Road, Lane 316, Section 3, quartiere di Zhongzheng, Taipei City, Taiwan). Al mercato notturno di Gongguan troverete un po’ di tutto, dai gua bao più elaborati a quelli più semplici.

Z Zuppa quattro spiriti

Zuppa quattro spiriti

La zuppa quattro spiriti deve il suo nome alle quattro erbe medicinali presenti al suo interno, che vi travolgeranno con il loro sapore intenso. Si tratta di un brodo bello denso guarnito con carne di suino magra, piccole budella (il cui aroma è smorzato da quello delle erbe) e orzo. Questa zuppa fa bene sia alla salute in generale che ai post-sbornia.

Dove trovarla

Cercatela al mercato notturno di Gongguan, al Lan Jia Gua Bao, dove troverete anche studenti affamati provenienti dalla vicina Università Nazionale di Taipei. Non dimenticate di prendere anche dei gua bao!

Crêpe gelato

Crêpe gelato

Solo a guardarlo sembra inventato apposta per Instagram, ma in realtà è in giro da decenni. Si tratta di una crêpe ripiena di taro, ananas, gelato alle arachidi, granella di arachidi e coriandolo. Taro, ananas e arachidi sono la tripletta perfetta degli ingredienti per i dessert taiwanesi, quindi possiamo anche dire sia decisamente tradizionale. I vari venditori usano una grattugia per frantumare la granella d’arachidi da un blocco di croccante, che poi a sua volta funge da “letto” per le tre cucchiaiate di gelato che vi metteranno dentro assieme al coriandolo. Il tutto, per finire, è avvolto in una sofficissima crêpe. La maggior parte dei venditori usa il tradizionale gelato Ah Zhong, creato senza panna (prima i latticini era difficilmente reperibili a Taiwan), e somigliante più a una sorta di sorbetto cremoso e ricco.

Dove trovarlo:

Cercatelo fra i meandri della popolosissima Linjiang Street, nel mercato notturno di Tonghua. È presente anche in moltissime zone turistiche.

“Salsiccia piccola in salsiccia grande.”

“Salsiccia piccola in salsiccia grande”

Il nome dice tutto. Si tratta di una salsiccia alla griglia “impilata” su di una salsiccia più grande e aperta in due, guarnita con salsa di riso, senape indiana e una spennellata di salsa di soia all’aglio. Probabilmente ve la serviranno in una busta di carta, perché di solito è uno spuntino da mangiare per strada, mentre si cammina.

Dove trovarla:

Al centenario Shilin, uno dei mercati notturni più famosi di Taipei. Preparatevi a perdervi nel labirinto di venditori e bancarelle del mercato, sperando di arrivare al celebre Guan Zhi Ling Large Sausage Wrapped Small Sausage (appunto salsiccia piccola “avvolta” in salsiccia grande), in 25 Wenlin Road, quartiere di Shilin, Taipei City.

Sandwich nutriente

“Sandwich nutriente”

Non so perché un sandwich fatto con del croccantissimo pane fritto sia stato soprannominato “nutriente.” Ormai, comunque, si tratta di un grande classico, sebbene sia nato solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. All’epoca i venditori dei mercati notturni non disponevano di forni, quindi riprodurre i classici sandwich americani per i marinai in visita era difficile. Per questo hanno optato per del pane fritto nel panko e ripieno di maionese Kewpie, prosciutto, pomodori e cetrioli o sottaceti.

Dove trovarlo:

Questo sandwich è uno dei pezzi forti del mercato notturno Keelung, situato proprio al porto in cui moltissimi marinai o anche semplici amanti del pesce e dei crostacei trovavano ristoro. Addentratevi al suo interno, passeggiando per le fila di lanterne gialle. Preparatevi ad aspettare però, perché c’è sempre fila (approfittatene per sgranocchiare un po’ di frutti di malr nell’attesa). 200 Rensan Road, quartiere di Ren’ai, Keelung City, Taiwan.

Innovazioni



Panini al pepe nero

Panini al pepe nero

Provate a visitare il mercato notturno di Raohe alle 3 del pomeriggio di un qualsiasi weekend, quindi un’ora prima che la maggior parte dei venditori apra bottega. Ecco, già da quell’ora troverete una fila di persone in attesa, pronte a entrare e a gustarsi per prime i panini al pepe nero con carne di maiale succulenta, cipolle verdi e sesamo, scaldati e pressati contro le pareti di forni in argilla. L’origine dei panini al sesamo è cinese, e risale agli immigrati di Fuzhou che, giungendo a Taiwan, li hanno resi celebri (molti venditori dei mercati notturni di Taipei discendono proprio da Fuzhou).

Dove trovarli

Fu Zhou Shi Zu Hujiao Bing, in prossimità dei cancelli del mercato notturno di Raohe ( No 249 Roahe Street, quartiere di Songshan, Taipei City). Fortunatamente c’è una seconda location in cui poterli trovare, ossia al 13 di Chongqing South Road, Section 1, quartiere di Zhongzheng, Taipei City.

Patatine fritte di tofu

Patatine fritte di tofu

Se di solito vi basta annusare un po’ nell’aria per scovare subito la presenza di tofu, questa volta dovrete prestare molta più attenzione, perché fra le bancarelle di Roahe il tofu è preparato in forma di simil-patatine-fritte e ricoperto di salsa. I veri amanti del genere non se ne vanno senza la “salsa nacho” e del kimchi fatto in casa, ma le opzioni sono molteplici. Potete guarnire le vostre patatine fritte di tofu con spezie thailandesi, senape al miele, wasabi o salsa tartara.

Dove trovarle:

Per ora sono praticamente disponibili solo al mercato notturno di Roahe, ma probabilmente le troverete presto in altri mercati.

Frog Placed in Milk.

” Frog Placed in Milk “

Il latte è diventato gettonatissimo non appena i latticini hanno valicato i confini del Paese. Il latte è talmente popolare che spesso prende il posto del bubble tea, in una forma chiamata “Rana nel Latte” ( Frog Placed in Milk). Nessuna rana reale viene utilizzata per la realizzazione di questo “ bubble tea”: a dare l’effetto di una vaga presenza dell’animale (in realtà delle sue uova), ci pensa la tapioca colorata dallo zucchero nero.



Dove trovarlo:

Dopo una bella scorpacciata di gua bao e zuppa ai quattro spiriti al Lan Jia Gua Bao nel mercato notturno di Gongguan, non potete che concedervi un bel dessert “Rana nel latte” al vicinissimo Chen San Ding ( Luosifu Road, Lane 316, Section 8, quartiere di Zhongzheng, Taipei City).

Pollo fritto Hot Star

Pollo fritto Hot Star

Il pollo fritto è sempre stato uno dei capisaldi taiwanesi, soprattutto se in forma di bocconcini allo spiedo. Il pollo fritto Hot Star, tuttavia, è diverso. Quando ha “debuttato” nella scena gastronomica del Paese, questa pietanza prevedeva pezzi di pollo fritto enormi, quasi più grandi di un volto umano, fritti e speziati. Si tratta di petti di pollo marinati e battuti in altra carne di pollo (più grande), poi spolverata di farina, fritta e condita abbondantemente con un mix segreto di spezie, che aggiunge un aroma finale leggermente piccante e speziato.

Dove trovarlo:

Al mercato notturno di Shilin ( 113 Wenlin Road, quartiere di Shilin, Taipei City) trovate il pollo Hot Star originario. Per tutte le altre versioni ci sono i franchising dell’Hot Star Fried Chicken in tutta l’Asia, in Australia, in Canada e a Los Angeles.

Quest’articolo è originariamente apparso su Munchies US.