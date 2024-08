Mewing: la tecnica per ‘cambiare’ la forma del viso che sta spopolando su YouTube

Se passi abbastanza tempo su YouTube, avrai sicuramente notato questo nuovo trend: si chiama “mewing” ed è una tecnica che promette di cambiarti la forma del viso e definire la mascella.

Il Coventry Telegraph l’ha definita la “nuova moda healthy del momento” che impazza su YouTube e Instagram, e chi l’ha provata dice che funziona. La tecnica si basa sull’appiattimento della lingua contro il palato, e dovrebbe aiutare a respirare meglio, ad alleviare il dolore ai muscoli della mandibola e a ridefinire la forma della mascella, allineando le due arcate dentali.

Videos by VICE

Il problema è che il mewing non è affatto una “nuova” tendenza, anzi, è conosciuto già da un po’ e diffuso anche nei forum di incel. Quello che è vero, però, è che il successo è decisamente esploso negli ultimi tempi: in pochi mesi, su YouTube sono comparsi centinaia di video dedicati a questa bizza tecnica con titoli come: “ECCO COME HO MODIFICATO LA MIA STRUTTURA FACCIALE CON IL MEWING, mascella a punta, e niente più doppio mento” e “Come modificare la postura della lingua per diventare più attraente e migliorare la tua salute.”

Secondo YouTube, “C’è stato un picco di video sul ‘mewing’ da dicembre 2018 a febbraio 2019: abbiamo registrato una crescita dell’84 percento nel Regno Unito, e del 255 percento a livello globale.”

Austin, 22 anni, anche conosciuto come AstroSky dai suoi 25mila follower, è uno dei più appassionati di mewing su YouTube. Ha iniziato postando video su questa tecnica circa dieci mesi fa, ma allena la mascella sin da quando aveva 16 anni, per via di un problema respiratorio. “Sono onesto, prima respiravo sempre con la bocca,” racconta. “Era un insieme di problemi, facevo fatica a respirare dal naso, e la mia faccia si stava allungando preoccupantemente.”

Così Austin ha fatto quello che ogni sedicenne avrebbe fatto, e ha cercato su Google risposta ai suoi dubbi e timori. Dopo un po’, si è imbattuto nel lavoro di un ortodontista inglese, il dottor Mike Mew. “L’ho semplicemente applicato alla mia vita,” ha detto. “Ho pensato: non ho nulla da perdere.”

Secondo il dottor Mew, questi problemi possono essere risolti o attenutati cercando di tenere sempre la lingua aderente al palato, quella che lui definisce “la postura corretta della lingua.” E questo è quello che ha fatto Austin, e che, dice, gli ha cambiato completamente la faccia.

“Con il tempo, i miei si erano addirittura preoccupati e mi facevano domande, non capivano cosa stesse succedendo al mio viso e pensavano che stessi perdendo peso,” spiega. “Un giorno mentre giocavo con mio fratello, lui si è fermato e mi ha detto: ‘Cosa è successo alla tua mascella?’”

Guardando questi video, è evidente che ora Austin ha la mascella quadrata. Nel thumbnail del suo video “Perché il mewing è così importante per tutti!” mostra un incredibile “prima” e “dopo”, anche se è piuttosto difficile capire se sia cambiato per via del mewing, o solo perché è cresciuto.

“Non mi piace fare grandi dichiarazioni, questa è soltanto la mia esperienza.”

Il thumbnail del video di Austin

Molti dei video di Austin—e molti dei video sul tema—parlano delle basi del mewing. Austin offre anche lezioni via Skype. Per capire come siamo arrivati a farci dare consigli sulla postura facciale e dentale dagli YouTuber, bisogna ripartire dal dottor Mew, ovvero il primo YouTuber a parlare di questa tecnica miracolosa. Il suo canale, Orthotropics, è online dal 2012 e da allora ha collezionato centinaia di video.

“Sono qui per sostenere un punto piuttosto controverso,” mi dice, “ovvero il fatto che poche persone nel mondo moderno hanno acquisito il potenziale genetico completo per quanto riguarda lo sviluppo della faccia.”

Forse potreste pensare che il dottor Mew abbia inventato il termine “mewing,” ma non è così. “Non so da dove venga,” dice. “Ho solo iniziato a notarlo sempre più spesso nei commenti ai miei video.”

Alcuni utenti, come AstroSky, hanno iniziato a prendere elementi della sua teoria e a farli propri. Così, il dottor Mew, ha cominciato a contattarli e a incoraggiarli a provare la tecnica. “Non ne sono proprietario, non è una cosa mia,” dice. “Credo, per principio, che l’informazione dovrebbe essere libera, ed è solo grazie alla community che possiamo trovare nuove idee e nuove testimonianze.”

Il mewing ovviamente ha ricevuto anche parecchie critiche. Innanzitutto, i primi fan di questa tecnica sono stati i membri della sottocultura incel e fan del “looksmaxing“: il tentativo di migliorare l’aspetto fisico di una persona con i metodi più vari, dall’acquisto di nuovi vestiti, all’allenamento, alle operazioni di chirurgia estetica più invasive; il tutto per ottenere, tra le altre cose, una mascella quadrata, virile e possente. Il dottor Mew, però, dice non conoscere questa community e non vuole rilasciare dichiarazioni a riguardo.

Austin dice che il suo video ha ricevuto visite anche da quei tipi di forum. “Ho capito che ci sono molti concetti negativi associati a questa pratica, ma il mewing è per tutti, e questa è la mia opinione a riguardo e quello che dico sempre,” mi spiega.

Ma cosa ne pensano gli esperti? Ci sono ovviamente un po’ di dubbi a riguardo.

Nel canale YouTube del Dr Mew si trovano tantissimi video in cui lui spiega di come è stato espulso dalla British Orthodontic Society per le sue “dichiarazioni sui social media” e dell’udienza del General Dental Council a cui si è dovuto presentare lo scorso dicembre. Mew, però, si rifiuta di parlarne, dice, per ragioni legali. Un portavoce della British Orthodontic Society ha dichiarato: “Dal momento che non siamo un organo governativo, non possiamo esprimere pareri sulla partecipazione o meno di un individuo alla nostra società.”

Ho contattato la dottoressa Uchenna Okoye, per cercare di capire la posizione della medicina sul mewing. Nella sua opinione, il mewing non è dannoso, ma va comunque preso con una certa distanza: “Molte delle credenze popolari sono sciocchezze con un fondo di verità,” spiega. “Come con ogni altra cosa, bisogna trovare il giusto equilibrio. Ci sono casi in cui queste problematiche si risolvono automaticamente con la crescita.”

Detto questo, alcune delle idee proposte da Mew potrebbero effettivamente aiutare ad alleviare disturbi come le apnee notturne: “Non posso dire che in alcune situazioni non ci siano dei benefici, ma non direi che è la cura a tutto, ecco.” Per Okoye, quando si tratta di YouTube, bisogna fare particolarmente attenzione a quello che sentiamo e vediamo. Ci sono moltissimi YouTuber, per esempio, che dicono di usare limone e bicarbonato per avere i denti più bianchi, ma questo a lungo termine potrebbe danneggiare lo smalto e i denti stessi.

Ovviamente, il prossimo passo saranno i video che criticano questa tecnica e tutte le altre bizzarre tendenze che si stanno diffondendo sulla piattaforma video più amata dagli adolescenti.

Segui Elena Cresci su Twitter.

Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti alla newsletter di VICE per avere accesso a contenuti esclusivi, anteprime e tante cose belle. Ogni sabato mattina nella tua inbox. CLICCA QUI.