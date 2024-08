Mi hanno espulso dagli USA dopo aver scoperto che facevo uso di droga perquisendomi il telefono

Una donna canadese si è guadagnata un divieto di ingresso a vita negli Stati Uniti dopo che gli agenti al confine hanno trovato una mail che aveva mandato al suo medico, in cui parlava di un’overdose di fentanyl a cui era sopravvissuta un anno prima.



Al momento di attraversare il confine tra Washington e British Columbia Chelsea*, 28 anni, ha dovuto rispondere a una serie di domande sul consumo di droga. Ci ha raccontato che il suo telefono, privo di codice d’accesso, è stato perquisito per circa due ore. Nell’interrogatorio seguito alla perquisizione, ha ammesso di aver fatto uso di droghe, in passato, inclusa cocaina.



La perquisizione dei device elettronici, smartphone inclusi, è legale al confine americano come a quello canadese—anche se molti stanno lottando perché la pratica venga accantonata.

“Mi sono sentita davvero violata—non riuscivo a credere che fossero entrati nella mia mail e avessero letto una cosa di un anno fa, che avevo mandato al mio medico,” ha detto Chelsea. “È stato umiliante, è stato terribile doverne parlare.”

Nell’estate del 2016, Chelsea è andata in overdose da fentanyl, senza nemmeno sapere di averlo ingerito. Era in uno strip club per il compleanno di un amico, e una ragazza lì presente le ha offerto una botta di quella che credeva essere cocaina. Quest’ultima ragazza è morta di overdose quella notte stessa, mentre Chelsea è stata portata in ospedale d’urgenza ed è sopravvissuta per un soffio. Anche lo spacciatore che aveva venduto loro la droga è stato ospedalizzato quella notte.

L’incidente ha cambiato Chelsea per sempre. Aveva già avuto esperienze con le droghe ricreative, ma dopo aver rischiato la morte non ne aveva più voluto sapere. Aveva reso pubblica la propria storia sui social incoraggiando altri a seguire il suo esempio.

Un anno dopo quella stessa storia, che aveva raccontato in una mail al suo medico, è stata trovata dalla polizia alla frontiera americana.

Foto del transcript

Chelsea era in autobus con il suo ragazzo per andare a sentire un concerto dei Deftones a Washington, per festeggiare il compleanno di lui. Dopo l’overdose era già stata negli Stati Uniti nell’aprile di quest’anno, per un altro concerto, e non le avevano mai perquisito il telefono. Quando l’hanno fermata, a luglio, ha pensato fosse “un errore.”



La redazione canadese di VICE ha ottenuto il transcript completo dell’interrogatorio di Chelsea.

L’ammissione di Chelsea di aver fatto uso di droghe è stato il motivo per cui le è stato vietato l’ingresso negli Stati Uniti per sempre. I poliziotti hanno fatto riferimento alla mail al suo medico, sottolineando che anche se aveva accidentalmente ingerito fentanyl, la sua intenzione era di prendere cocaina.

“Mi sono svegliata in ospedale, sono quasi morta, è stato orribile,” ha detto Chelsea al poliziotto che le chiedeva se avesse mai fatto uso di Fentanyl. “Mi hanno detto che la mia amica era morta d’overdose, e che era sempre per un’overdose che io ero in ospedale.”

“E non fa uso di droga da allora?” chiede il poliziotto, e Chelsea risponde “No.” Allora il poliziotto le chiede se è lo stesso episodio a cui fa riferimento nella mail al suo medico.

Poi, le vengono fatte domande su una precedente relazione violenta.

“Ho cominciato a piangere perché… Sono affari vostri? Le mie relazioni precedenti? Non ci potevo credere.” I poliziotti avevano trovato una nota sul suo telefono in cui erano appuntate le “regole” che un ex le aveva chiesto di seguire.

Dopo circa un’ora di interrogatorio, le è stato negato l’accesso.

Len Saunders, avvocato presso Blaine Immigration, in British Columbia, ci ha detto che “possono fare più o meno quello che vogliono” agli ingressi degli Stati Uniti. Alcuni poliziotti hanno anche letto le mail tra lui e i suoi clienti. Chelsea ha ammesso il consumo di droga, ma se l’avesse negato avrebbe potuto essere accusata di frode o di aver dichiarato il falso, dato che i poliziotti le avevano letto il telefono.

“Passano ore a cercare informazioni incriminanti,” ha detto Saunders. “Se ne trovano, sei fritto.”

Saunder ha aggiunto che se Chelsea avesse avuto un codice sul telefono, avrebbe potuto rifiutarsi di inserirlo. Comunque, sarebbe probabilmente finita che le avrebbero rifiutato l’ingresso, quel giorno.

Quando li abbiamo contattati per avere un commento sull’incidente, i responsabili della US Customs and Border Protection ci hanno fatto avere una dichiarazione che sembrava un copia-incolla di policies, inclusa quella secondo cui “ai cittadini di altri paesi può essere rifiutato l’accesso negli Stati Uniti se tossicodipendenti o soggetti ad abuso di droghe.”

Chelsea non è nessuna delle due cose. Ma dato che ha ammesso di aver fatto uso di droghe in precedenza—e anche se non lo fa più—dovrà scordarsi gli Stati Uniti per tutta la vita.

Alcuni cittadini canadesi sono stati rifiutati alla frontiera americana per aver ammesso di aver fumato erba. Trump aveva promesso di aumentare i livelli di sicurezza alle frontiere, e così è stato.

Le esenzioni che permettono temporaneamente di accedere agli Stati Uniti—come quella che Chelsea sta cercando di ottenere ora—durano solo cinque anni, perciò dovrà richiederne in continuazione. Costano ciascuna circa 585 dollari, tra documentazione e tutto, e ci vogliono circa sei mesi per ottenerle.

Chelsea vuole che tutti sappiano quanto accurate sono le perquisizione alla frontiera americana. Certo, l’attuale crisi degli oppiacei che il Nord America sta attraversando, e in cui migliaia di persone ogni anno perdono la vita, è un problema innegabile. Ma non è stata concessa comprensione nemmeno a una persona che ha ingerito del fentanyl per errore, e ne è quasi morta. Al contrario, hanno usato la sua storia come prova contro di lei.

“Capisco il motivo per cui mi hanno rifiutato l’ingresso… Ma è terribile che abbiano usato contro di me proprio la storia con cui cercavo di sensibilizzare gli altri sul problema della droga,” ci ha detto Chelsea. “Buffo, eh.”

*Il cognome di Chelsea non è stato incluso per evitare future ripercussioni lavorative.