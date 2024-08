Mi sono fatto ‘congelare’ la faccia per sconfiggere l’invecchiamento

Un po’ di tempo fa, un mio amico mi ha guardato in modo intenso e mi ha detto: “In questo esatto momento sei giovane come non sarai mai più e sei più vecchio di quanto tu sia mai stato.” Ha lasciato passare un attimo di silenzio, senza smettere di fissarmi ha acceso un’altra canna ed è passato a espormi 90 minuti di teorie del complotto in confronto a cui la storia del tempo che passa sembrava niente di che.

Qualche giorno dopo ci ho ripensato e certo, il suo discorso aveva senso. Ma quindi? Invecchiare fa schifo, lo sappiamo tutti. E la parte peggiore dell’invecchiamento è il fatto di sembrare vecchio agli occhi di chi è più giovane di te, specie quando hai 40 anni e le persone più giovani di te vorresti continuare a frequentarle ancora per un po’ di tempo. Nel senso di uscirci, farci serata, farci sesso, cose così.

Di recente, una mia amica con qualche anno meno di me mi ha chiesto di portarla a ballare. Subito ho iniziato a sudare freddo e ad agitarmi per l’impatto che il mio aspetto da vecchio avrebbe potuto avere sulla gente in una situazione del genere. E dato che questo problema non potrà far altro che peggiorare, ho iniziato a fantasticare sul fatto di congelare lo scorrere del tempo. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto l’esistenza di un trattamento estetico che promette di fare proprio questo: congelare, in senso letterale. Si chiama criofacciale.

La terapia criofacciale rientra in un’area terapeutica più generale chiamata crioterapia—dove “crio” deriva dal greco e significa “freddo.” Già oltre 4mila anni fa gli antichi egizi usavano il freddo per curare fratture e infiammazioni. Il medico preferito di Napoleone, Dominique-Jean Larrey, lo usava per eseguire le amputazioni durante la ritirata dell’esercito francese dalla Russia—un’innovazione inventata da Larrey in collaborazione con il “Generale Inverno.”

Nel 21esimo secolo non c’è più bisogno di far parte dell’armata napoleonica per poter godere dei benefici della crioterapia. Basta avere un po’ di soldi. Al momento della stesura di questo articolo, una seduta di due o tre minuti nella criosauna dello Skintology Cosmedical Aesthetics di Manhattan [che al momento non esegue più trattamenti di questo tipo] costava 85 dollari. Se hai l’artrite reumatoide, un’infiammazione alla spina dorsale o semplicemente vuoi bruciare 800 calorie, stare per 120-180 secondi a temperature che vanno dai -120° ai -180° centigradi può fare al caso tuo. La terapia criofacciale è la stessa cosa, ma applicata dal collo in su. Costava 79 dollari.

Stando al sito dello Skintology Cosmedical Aesthetics al momento della mia consultazione, “la criocura facciale è un trattamento criogenico in cui una quantità controllata di azoto liquido vaporizzato viene usata per congelare la pelle del volto, della testa e del collo.”

Secondo il sito, questo trattamento rassoda la pelle, spiana le rughe e attiva il collagene che a sua volta produce più cellule, così che l’uso ripetuto rende la pelle più elastica. La terapia criofacciale, a quanto pare, potrebbe aiutarmi a superare il mio complesso di Peter Pan.

Non siete convinti della sua efficacia? Nemmeno Oksana—il che è sorprendente, dato che lavora proprio allo Skintology Cosmedical Aesthetics. Per un paio di settimana abbiamo avuto modo di parlare dell’argomento mentre prendevamo accordi per girare un video di quando mi sarei sottoposto al trattamento. “Non funziona,” ha detto al producer quando siamo arrivati, e poi mi ha guardato in un modo che mi ha messo a disagio. “Ma potresti sottoporti a molti altri tipi di trattamento, volendo.”

Catherine, l’impeccabile giovane estetista che mi ha seguito per il trattamento, è stata meno drastica. “Funziona, ma i risultati sono molto temporanei, specialmente dopo una sola seduta,” mi ha detto. “Per questa ragione è bene sfruttare gli effetti subito dopo essersi sottoposti al trattamento.”

Catherine mi ha condotto in un camerino dove mi sono cambiato e poi mi ha condotto nella stanza dove si svolgono le sedute. Mi sono sdraiato su un lettino e l’ho guardata dal basso mentre accendeva una grossa macchina piena di azoto liquido. Attaccati alla macchina c’erano due lunghi tubi che lei mi ha messo a pochi centimetri dalla faccia.

“Farà male?” ho chiesto, rendendomi conto che avrei potuto chiederglielo prima.

“Per niente,” mi ha detto lei. “La gente la trova una cosa molto rilassante. Come un massaggio fresco alla faccia.” Poi mi ha detto che l’azoto liquido vaporizzato mi sarebbe arrivato in faccia a una temperatura di -120° centigradi, cosa che lì per lì non mi è sembrata proprio rilassante. “Se lasciassi il tubo fermo in un punto ti bruceresti,” ha aggiunto, “per questo lo muoverò continuamente. Sei pronto?”

Ho annuito e poco dopo Catherine ha iniziato a muovermi il tubo sulla faccia come mi stesse scrivendo in fronte il suo nome. Come aveva detto, la sensazione era effettivamente rilassante, come se qualcuno mi stesse soffiando in faccia dei cubetti di ghiaccio. Il trattamento è durato circa 10 minuti, durante i quali ho rischiato di congelarmi la bocca per chiedere a Catherine che tipo di risultati avrei sentito.

“Sentirai la differenza,” mi ha detto. “Stasera intendi uscire?” “Sì,” ho risposto. “Vado fuori a cena e poi a uno spettacolo con degli amici.”

“Ecco, fai bene, perché dato che è la prima seduta il risultato non durerà a lungo. Dopo diverse sedute durerà di più. Fai bene a uscire stasera. I tuoi amici si accorgeranno che hai fatto qualcosa.”

Catherine è andata avanti a muovere i tubi e presto l’esperienza è progressivamente peggiorata. “Quanto manca?” sono riuscito a dire mentre mi si congelava il cervello. “40 secondi,” mi ha risposto, e io ho tenuto duro fino alla fine. “Ok, finito!”

Quando sono tornato a casa mi sono guardato allo specchio. Forse era autosuggestione, ma mi sembrava che le rughe sulla fronte e intorno agli occhi si notassero di meno per via del trattamento. Non era tantissimo, ma almeno la mia faccia non sembrava più sul punto di andare in pezzi da un momento all’altro.

Invece, a cena, nessuno si è accorto di niente. Nessuno mi ha detto “sembri più giovane.” Ma quando ho raccontato dove avevo passato la giornata, la mia amica mi ha guardato con attenzione e mi ha detto, “Sai cosa? Forse sembri davvero più giovane, ora che me lo fai notare.”

Aggiornamento: Skintology non offre più terapie criofacciali. Adesso il centro preferisce concentrarsi sulle procedure al laser.



