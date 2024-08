Mi sono iniettato del botox nello scroto per farlo sembrare più carino

Scrotox. Se pensi che suoni un po’ come un gioco di parole tra scroto e botox, ci hai preso. Ne segue l’ovvia domanda, “Perché qualcuno dovrebbe farsi iniettare una neurotossina nelle palle?” Ed è sicuramente questo che mi sono detto anche io quando ho letto un titolo che suggeriva che questa operazione, insieme al fidget spinner e simili, faccia parte della nostra contemporaneità.

Senza pensarci ho dunque inserito lo scrotox nella lista di cose da fare per i miei articoli, e i miei editor hanno pensato che sarebbe stato divertente—non li biasimo, anche per me sarebbe stato divertente vederlo fare a qualcun altro.

Videos by VICE

Il botox e altre neurotossine simili vengono iniettate nel corpo per favorire il rilassamento muscolare. L’uso cosmetico è approvato per il viso, poiché la paresi parziale e temporanea che induce riduce le righe nella fronte e intorno agli occhi. Poiché lo scroto è molto rugoso, non era che una questione di tempo prima che l’idea di piallarlo attraversasse la mente degli imprenditori più innovativi tra noi. Esatto: la gente paga un sacco di soldi per farlo.

Reminder per queste persone: “Le rughe sul viso non hanno funzione protettiva, sono solo prodotti dell’invecchiamento,” dice Seth Cohen, urologo e professore di urologia all’NYU Langone Health di New York, a cui molti pazienti hanno chiesto notizie sullo scrotox. “Le rugosità sullo scroto servono, proteggono dai colpi e aiutano i testicoli a produrre sperma.”

La condizione per la produzione dello sperma perfetto è precisissima, e ha a che fare soprattutto con la temperatura. Quella ottimale è di 35 gradi, e poiché la temperatura del corpo umano è di 37 gradi, i maschi degli esseri umani e di molti mammiferi boreuteri (tranne i rinoceronti, cosa interessante) si portano in giro quel che hanno di più prezioso in una buffa borsetta fatta di pelle che sembra grattata dal gomito che ballonzola tra le gambe.

Ulteriore complicazione: la temperatura intorno a noi e alle nostre gonadi cambia in continuazione, e questo è il motivo per cui i testicoli vengono continuamente estroflessi e introflessi. Insomma, lo scroto è un po’ il corrispettivo evoluzionistico del mettere una gamba fuori dalle coperte quando diventa troppo caldo sotto le coperte.

Gli altri motivi per cui i testicoli vanno su e già sono la previsione di pericolo—il meccanismo combatti o fuggi—e l’evacuazione. Sono il muscolo cremastere e la fascia di dartos a tenere le palle dove devono stare. “Durante l’attività fisica come andare in bici, correre, fare palestra, lo scroto si rilassa e contrae continuamente, per proteggere i testicoli dai traumi,” dice Cohen. “Se fai rilassare lo scroto con il botulino, la funzione di questi muscoli viene inficiata, e i testicoli sono a rischio di trauma.”

Nonostante il fatto che possa mettere a repentaglio la gloriosa funzione naturale delle palle, “la gente vuole comunque i testicoli di un bulldog,” spiega il chirurgo plastico John Mesa dopo avermi salutato nel suo studio newyorkese. “Sì, le palle sono più lisce, ma sono anche più in basso, più grosse, e dondolano aumentando l’eccitazione sessuale dell’uomo e dell’altra persona.”

Una mia amica conferma. “C’è qualcosa nel farsi ‘schiaffeggiare’ lì dalle palle di un uomo, l’impatto della pelle contro pelle,” mi ha detto.

Mesa aggiunge che alcuni uomini con lo scroto molto stretto soffrono quando, a causa del freddo, le palle salgono e la pelle si contrae. Per loro, e per quelli a cui le palle sudano troppo, lo scrotox sembra essere un vero rimedio medico.

Mesa è l’epitome del carisma, mentre mi mostra foto con il prima e dopo dei suoi pazienti: ed è proprio questo carisma che impedisce che io imbocchi la porta e scappi via. A sinistra: uno scroto perfettamente normale. A destra: un paio di palle appese che dondolano addirittura qualche centimetro oltre il pene che li accompagna. Non esattamente una cosa che vorrei per me.

A questo punto, vale la pena menzionare il fatto che se sono pieno di parti del mio corpo che odio, i testicoli e lo scroto mi piacciono. Penso che siano bellissimi. E molte mie partner sono d’accordo con me, una per esempio viene apposta da Singapore due volte all’anno per vederli. Per evidenziarlo, mi depilo e riempio di olio di cocco ogni giorno. Ma quando mi sono denudato davanti a Mesa, il feedback è stato diverso.

“Hai una muscolatura molto attiva,” dice. “Le palle… si muovono un sacco.”

È una cosa che so da sempre. Quando mi spoglio davanti a una nuova partner, o a un medico, le mie palle roteano, girano e si fregano, cercando di nascondersi come bambini vergognosi per un paio di secondi.

“Quindi avrò bisogno di più botox della media?” chiedo.

“Sì,” risponde Mesa, “direi di sì.”

A questo punto gli faccio una domanda molto seria: “Ma se ho le palle più grosse, non sembrerà che ho il pene più piccolo?”

“Sì, potrebbe,” risponde. “Ma avrai palle pendule come…”

“Un bulldog?”

“Sì! Come un bulldog!” dice come se fosse uno scambio alla pari.

Eppure, se passo molto tempo a sognare di avere il pene grosso come la melanzana che spesso uso per simbolizzarlo, non ho mai sognato di avere le palle da bulldog. Ma immagino che per qualcuno sia così, e per quelli gli esperti ricordano che comunque la discesa delle gonadi è normale, anche senza il botox. “A meno di fare sesso in un frigorifero, quando sei nudo in un clima caldo e stai facendo sesso, mano a mano che la temperatura sale lo scroto si lascia ‘cadere’,” ricorda Cohen. “Ma insomma, nel 2017 facciamo cose senza senso per vanità e per fare buon sesso.”



Di nuovo allo studio medico, sono genuinamente terrorizzato mentre Mesa comincia a riempirmi i testicoli di crema anestetica. Ne userà molta per diminuirmi il disagio, ma quello che scopro è che avere i testicoli anestetizzati è a sua volta una causa di disagio.

“Ricordati che il botox paralizza i muscoli,” dice Cohen, “quindi dobbiamo seguire delle linee guida su dove, come e quando iniettarlo.” Mette in guardia: se è troppo, può paralizzare i muscoli e causare problemi respiratori e cardiaci.

Passano 25 minuti prima che la crema faccia effetto, e nel mentre Mesa allinea una decina di siringhe sul tavolo. Mi dice che al più sentirò delle punture di zanzara. Il disagio arriva al massimo quando deve pungermi in profondità. Non so dire quante iniezioni mi faccia, ma in circa dieci minuti sono a posto. Ci vuole qualche giorno perché il botox funzioni, perciò lascio lo studio con le palle anestetizzate, un po’ livide, ed esattamente nello stesso punto di prima.

Cinque giorni dopo, il primo cambiamento che noto è di texture. La pelle è un po’ diversa. Non più liscia, ma più come di carta. Il lisciume viene qualche giorno dopo, quando una mattina mi rendo conto che sembrano come se fossi appena uscito da una sauna. Nei giorni successivi arrivano fino alla punta del mio pene. È tutto molto più liscio. Sembra meno un cervello, e più un fazzoletto avvolto intorno a due sassi.

Per mia fortuna, le mie palle scese non facevano sembrare il pene più piccolo. In effetti, anzi, formano una specie di cuscino per il pene. Una partner regolare ha fatto commenti positivi, aggiungendo che il tutto era anche più soddisfacente da maneggiare.

Nonostante per me l’idea dello scrotox fosse uno scherzo e io l’abbia rimpianto prima, durante e dopo la procedura, devo dire che adoro le mie palle più grosse, più libere, più potenti. Mi piace come sono alla vista, al tatto, e durante il sesso. Quando il botox se ne andrà e le mie palle si ri-restringeranno, potrei anche decidere di tornare da Mesa… anche se ecco, non prenderei appuntamenti per la sera.