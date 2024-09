Mi sono tatuato la faccia di Mia Khalifa, e lei mi ha dato dell’idiota

Quella appena passata è stata una settimana piena di tatuaggi. Dopo il tifoso juventino che si è tatuato lo stemma della sua squadra due settimane prima che lo cambiassero, oggi è il turno di un fan brasiliano di Mia Khalifa. Ecco la sua triste storia.

L’adolescenza è un periodo duro, ma lo è ancora di più quando decidi di tatuarti la faccia del tuo idolo sulla gamba per poi mandargli la foto su Instagram ed essere chiamato “idiota” di fronte a tutti i suoi 758mila follower. Che è esattamente quanto successo a F. A., uno studente brasiliano di 17 anni che si è tatuato sulla gamba il viso della camgirl ed ex pornostar americana di origini libanesi Mia Khalifa.

Che non è rimasta particolarmente impressionata dal tatuaggio—e l’ha fatto sapere sul suo profilo Instagram ufficiale chiamandolo per ben tre volte “idiota” nel corso di un solo post. Nello specifico, lo status di Khalifa dice: “Punto numero uno, sei un idiota. Numero due, le sopracciglia sono storte. E tre, cos’era, una promozione 2×1? Sembro uscita da una cazzo di tomba. Che razza di imbecille si farebbe marchiare per sempre con una cosa del genere? Non è né bello né altro… sei un idiota. Lol. Ah, buona fortuna per quando lo dovrai spiegare a qualche fidanzata. Idiota.”

F.A. non si aspettava questa reazione. È un grande fan di Mia Khalifa—che, anche se ha fatto la pornostar per soli tre mesi, è riuscita a costruirsi una grande fama nell’ambiente tanto da diventare l’attrice più ricercata su Pornhub—e ha deciso che gli sarebbe piaciuto avere la sua faccia tatuata da qualche parte. Farsi un tatuaggio non è stato niente di particolare per lui, visto che pur essendo ancora minorenne se n’è già fatti una decina. In più, il tatuatore a cui l’ha chiesto ha deciso di farglielo gratis.

Quando ha pubblicato su Instagram la foto del suo nuovo tatuaggio ha taggato l’account ufficiale di Mia Khalifa, e poi ha ricevuto una notifica. “Non me l’aspettavo. Ho pensato: questa ragazza è famosa, mentre io vengo da una cittadina in mezzo al nulla in Brasile,” mi ha detto al telefono. “Non pensavo che l’avrebbe mai visto, tantomeno che l’avrebbe postato sul suo profilo e che mi avrebbe dato dell’idiota.”

VICE: Quanto sei fan di Mia Khalifa?

F.A.: Penso che in Brasile la conoscano tutti, almeno i maschi. La seguo su Instagram e Facebook. So che è andata all’università, che si è sposata. Cose così. Quando l’ho vista in faccia per la prima volta ho pensato, “Devo tatuarmela.” E così ho fatto.

Perché l’hai fatto?

Be’, è come quando i marinai si tatuavano Marilyn Monroe. Ho pensato che fosse una buona idea avere addosso la faccia di Mia, come tributo a lei e a quel passato. So che molti mi prenderanno in giro.

Che è successo quando ti ha taggato nella foto?

All’inizio ero esaltato: “Oddio, Mia Khalifa mi ha taggato!” Ma poi ho letto la parola “idiota,” “idiota”, “idiota”. Quella è stata la parte dura. Non so come spiegare, mi sono sentito triste. Mi sono tatuato il suo volto per l’affetto e l’ammirazione che provo per lei. Ma comunque non mi dà così tanto fastidio da pensare di rimuoverlo. Non penso che me lo farò rimuovere. Non mi pento di essermelo fatto.

Hai risposto al suo post?

No. Ho ricevuto un sacco di messaggi da sconosciuti che mi davano dell’idiota. Altri mi hanno difeso. Ma non mi interessa. I miei amici pensano che io sia un grande, dicono che l’ultima persona a cui poteva succedere una cosa del genere era un brasiliano.

Il tatuaggio è venuto proprio come lo volevi?

Più o meno. Erano mesi che volevo farmelo. Il primo tatuatore a cui mi sono rivolto mi ha chiesto 1500 real [circa 370 euro]. Così sono andato da un altro, che mi ha detto che me l’avrebbe fatto gratis. E ho pensato, “facciamolo.” Non è venuto proprio come lo volevo, ma il tizio che me l’ha fatto è bravo. Le somiglia molto. Mi piace molto il risultato.

Tua madre sa chi è Mia Khalifa?

No. Gliel’ho un po’ spiegato, ma non sa chi sia esattamente. E i tatuaggi mi piacciono. Con questo ne ho 13 in totale, e sto imparando anche a farmeli da solo. Per mia madre non è un problema.

Be’, sono felice di sapere che non ti penti di nulla.

Faccio quello che voglio e lascio che le altre persone facciano altrettanto. Il mio corpo, le mie regole.