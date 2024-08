Dovrei preoccuparmi di quanto mi sto masturbando in questo periodo?

Il distanziamento sociale ci accompagna da mesi, e tra le tante emozioni provate in questo periodo—soprattutto in lockdown—c’è anche un considerevole arrapamento. È inutile nasconderlo: per chi è rimasto isolato, la masturbazione è stata una delle poche consolazioni.

Ma la domanda, in questa come in ogni altra situazione, è: è giusto darsi un limite? Se vivi da solo e ti masturbi tra le tre e le cinque volte al giorno, spesso per noia, questo avrà conseguenze a lungo termine sulla sensibilità o sulla libido? E restare da soli tanto a lungo rischia di rendere una persona più timida o a disagio in mezzo ad altre persone?

È possibile masturbarsi troppo?

Stando a Melissa Novak, terapista sessuale, non c’è niente di intrinsecamente sbagliato nel masturbarsi di più in un periodo come questo. “Non tutti stanno occupando questo tempo per completare importanti obiettivi di vita,” ha detto, sottolineando che anche se alcune persone si masturbano spesso, altri magari hanno trovato conforto nel cibo.

“Penso anche che la masturbazione possa avere un valore produttivo se parliamo di piacere e rilassamento.”

Novak ha detto che non ci sono ricerche che dimostrino che masturbarsi troppo abbassi la libido o renda i genitali meno sensibili ad altri tipi di stimoli. Ma se hai la sensazione che la masturbazione stia interferendo con altri aspetti della tua vita, o non vuoi fare altro che quello, allora la cosa andrebbe affrontata con un esperto.

Novak ha anche aggiunto che uno “stile di masturbazione molto particolare e significativamente diverso dal solito” potrebbe dare problemi. “C’è stata una persona che si è masturbata strusciandosi contro la cornice di una porta,” ha spiegato. “Questo è davvero difficile da rifare.” Ma ci sono modi per superare il problema, ha aggiunto.

Come frequentare qualcuno dopo l’isolamento?

Per quanto riguarda il sentirsi strani rispetto a ricominciare a frequentare gente nuova dopo la fine dell’isolamento, Novak ha detto lapidaria: “Saremo tutti strani.” “Se andassi a un appuntamento e l’altra persona dicesse: ‘È stranissimo stare seduti uno di fronte all’altro e potersi toccare’—è un buon inizio di conversazione. Non conosco tanta gente che risponderebbe: ‘Non ti capisco, me ne vado’.”

Per ora, secondo lei è possibile mantenere interazioni romantiche sulle app di dating e usare questo tempo per pensare a che cosa si cerca in una relazione.

Novak ha anche detto che ci sono modi per essere creativi in lockdown. Puoi giocare sulla tensione creata dall’impossibilità di toccarsi. Mentre molti di noi si disperano all’idea di non essere toccati o di non poter incontrare nuove persone come prima, secondo lei dovremmo indagare su quale tipo di contatto cerchiamo e vedere se ci sono soluzioni.

Se quello che desideriamo è un contatto rassicurante, possiamo avvolgerci in una coperta; per un contatto curativo, possiamo farci un massaggio o procurarci un attrezzo che ci assista. “Non deve sempre essere tutto da 10,” ha detto. “Certo, farmi un massaggio da sola potrebbe essere una cosa da 7-. Ma non significa che non conti niente.”

