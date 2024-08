Avete scelto il miglior gelato confezionato dell’estate su Instagram

Lo diciamo subito, non ha vinto il Cornetto Algida. Se avessimo scommesso dei soldi su questa sfida fra i gelati confezionati ne saremmo usciti economicamente devastati, altro che debito pubblico.

Ma andiamo con ordine: vi spieghiamo cosa abbiamo cercato di fare in questo torrido luglio milanese. Qui negli uffici di Vice parliamo spesso di cose che con il lavoro c’entrano poco. Un pomeriggio siamo quasi venuti alle mani parlando proprio di gelati confezionati.

Qual è il migliore? Quale quello che tiene meglio le alte temperature? Quale il più iconico? Il più completo?

Senza voler quindi ripiegare sui soliti post nostalgia anni ’90, in cui vi avremmo tediato con un’inutile lista di gelati confezionati della vostra infanzia, abbiamo pensato di inaugurare le Munchies Challenge e far votare proprio voi. In fondo siamo nell’era in cui con le Instagram Stories puoi far scegliere agli altri praticamente qualsiasi cosa della tua vita, per questo abbiamo pensato di usarle per scopi nobili come la disputa sul miglior gelato confezionato dell’estate.

I FASE – QUARTI DI FINALE

Così abbiamo fatto una rapida cernita interna e abbiamo messo uno contro l’altro nella prima parte di questa sfida i seguenti gelati confezionati.

Cucciolone vs Cornetto Algida

Fior di Fragola vs Winner Taco

Maxibon vs Magnum

Coppa del Nonno vs Oreo gelato

Da lì, grazie a delle grafiche accattivanti, vi abbiamo chiesto di votare sulle nostre Instagram Stories tramite un sondaggio. Qui il link con tutta la sfida su Instagram.

Ed ecco le prime sorprese: pensavate davvero che il Winner Taco sarebbe stato sconfitto dall’apparentemente inerme Fior di Fragola?

Screen via Instagram. Artwork Juta

Oppure che il Cucciolone le avrebbe prese senza pietà dal Cornetto Algida?

Artwork Juta.

II FASE – SEMIFINALE

Ok, dopo aver pianto i caduti, addentando il morbido biscotto del Cucciolone e trangugiando pezzi di Winner Taco ripensando al suo glorioso momento social di qualche anno fa, ci siamo dati una mossa in vista delle semifinali.

Nella gif Amanda Margiaria di i-D e Giada Arena Social Media Editor di Vice

Questa volta non avremmo lasciato in mano a un impersonalissimo sondaggio di Instagram le sorti del gelato confezionato dell’estate, ma abbiamo dato il compito ai ragazzi della redazione di perorare la causa. Gli appelli accorati sono comparsi come sempre sulle nostre stories di Instagram, e solo allora vi abbiamo chiesto di votare.

Fior di Fragola vs Cornetto Algida

Nella gif Giorgia Cannarella di Munchies vs Vincenzo Ligresti di Vice

Maxibon vs Coppa del Nonno

Nella gif Giacomo Stefanini di Noisey vs Alice Rossi di Vice

E dopo i vostri voti, alcuni molto sofferti come ci avete confessato in DM su Instagram, abbiamo decretato la finale.

LA FINALE – Cornetto Algida vs Maxibon

La finale che nessun italiano avrebbe mai voluto affrontare: il Cornetto, dal cuore morbido di panna e la punta ripiena di cioccolato, vs il Maxibon, quel gelato metà biscotto e metà croccante senza il quale forse oggi non avremmo Stefano Accorsi nelle nostre vite. Sarebbe stato meglio chiedervi se volete più bene a vostra madre o a vostro padre.

La finale su Instagram

E allora abbiamo organizzato una finale su Instagram, in diretta dalla nostra redazione, per aiutarvi a votare il miglior gelato confezionato dell’estate.

Divisi in due squadre abbiamo sottoposto i gelati a diverse prove. Non staremo qui a tediarvi con tutto quello che è successo, ma sappiate che i due gelati se la sono vista brutta, e che alla fine il popolo di Instagram ha votato per il Maxibon.

Sì, il ricordo di Stefano Accorsi e di quel “Two it’s megl che one” forse ci è entrato così tanto nel cervello da sbaragliare tutti gli altri avversari.

