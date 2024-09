Questo account Instagram è fatto di micromondi pieni di marijuana

Per circa un anno l’utente anonimo di Instagram minioor ha realizzato divertenti mondi in miniatura fatti a mano composti di marijuana e mini sculture. In questo mondo di fattoni, casalinghe stile Leave it to Beaver trasportano cime nelle loro case e spingono passeggini pieni di erba.





Un operaio delle ferrovie spala erba fuori da un barattolo di vetro come se stesse buttando carbone nella caldaia di un motore. Da un’altra parte, un taglialegna sega un pino pieno di erba.

Il lavoro di minioor è contemporaneamente surreale ed umoristico, proprio come nella tradizione della stoner art, ma è anche estremamente dettagliato.

Ci sono numerose cose interessanti riguardo al lavoro di Minioor, a parte l’intersezione tra stoner art e minuscoli modellini. La fotografia potrebbe non essere del calibro di quella vista in altri lavori di miniatura, ma Minioor è chiaramente talentuoso nella messa in scena. Sia che i personaggi interagiscano con oggetti di vita reale come barattoli, sigari, accendini, buste di plastica, trita-erba sia che si trovino su strutture come piscine, case e veicoli, le foto sono indubbiamente assurde.

Durante gli anni di attività, minioor ha anche creato animazioni primitive ma spassose (usando il programma Lumyer) di minuscoli amanti della marijuana. In una di queste, un uomo apre in due uno spinello con una sega. In un’altra, un pompiere estrae una piccola cima da un contenitore di metallo e gli dà fuoco per inalarne il vapore.

Minioor ha postato i suoi lavori da gennaio a dicembre 2016. Proprio come è apparso e ha guadagnato fama, è svanito. Ma, anche se non ritornasse a realizzare minuscoli mondi fatti di erba e meraviglia, ci sono abbastanza foto e video da godersi, da fumati e non.



