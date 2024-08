Nessuno sa come recuperare il corpo del missionario ucciso dalla tribù

La scorsa settimana, un missionario americano è stato ucciso nel tentativo di convertire al cristianesimo l’ultima delle tribù pre-neolitiche esistenti al mondo. La popolazione sentinelese, che vive su un’isola dell’arcipelago delle Andamane, non ha visto di buon occhio il tentativo del missionario e l’ha accolto con una raffica di frecce, uccidendo John Allen Chau e lasciando il cadavere sulla spiaggia dell’isola di North Sentinel, dove vivono da migliaia di anni in completo isolamento.



Recarsi sull’isola di North Sentinel è illegale per questo semplice motivo: non solo la popolazione sentinelese è nota per il suo violento rifiuto di ogni intrusione, ma si pensa inoltre che la tribù, proprio per via dell’isolamento, sia altamente suscettibile a qualsiasi tipo di virus o malattia proveniente dall’esterno. Una semplice influenza potrebbe infatti mettere a rischio la sopravvivenza di tutta la comunità, che oggi conta tra 50 e 150 persone. Per la stessa ragione, le autorità stanno incontrando diverse difficoltà nel recuperare il cadavere di John.

Videos by VICE

“È una missione complessa,” ha detto Dependera Pathak, direttore generale della polizia sulle isole Andamane e Nicobar, al largo dell’India, come riporta ABC. “Dobbiamo capire cosa possiamo fare, e dobbiamo tutelare al meglio la sensibilità della comunità e i requisiti legali esistenti.”

La polizia è al lavoro con gli esperti di comunità tribali, antropologi e studiosi per capire qual è il modo migliore di approcciarsi. Non è stata ancora formulata una decisione su come verrà effettivamente recuperata la salma del cittadino americano.

“Loro [i sentinelesi] non sono immuni a nulla,” ha detto PC Joshi, professore di antropologia all’Università di Delhi. “Una banale febbre potrebbe ucciderli.”

Il professor Joshi ha studiato le isole dove vive la popolazione sentinelese, e ha descritto la missione religiosa di John come “un’avventura incosciente.”

“Si è cercato quell’aggressione,” ha detto.

Alcuni estratti dal diario di John, resi pubblici dalla famiglia, rivelano i dettagli dei suoi ultimi giorni di vita prima dell’aggressione, come racconta The Australian. In un passaggio è descritto il suo primo tentativo di raggiungere la costa, il giorno prima della morte, in cui, come racconta John, la Bibbia l’aveva letteralmente salvato proteggendolo da una freccia che l’avrebbe altrimenti colpito.

“Ho sentito le grida della caccia,” scrive. “Ho cercato di mettermi al riparo dalle frecce… Ho cercato di riprodurre i loro stessi suoni per comunicare. Ma loro sono scoppiati a ridere… Ho gridato, ‘Il mio nome è John, io vi amo e Gesù vi ama.’”

Per nulla preoccupato del fatto che la sua sola presenza avrebbe potuto mettere in pericolo la tribù, John, nei suoi scritti, riflette sulla sua nobile missione di indottrinare la comunità alla fede cristiana.

“Non è una cosa senza alcuno scopo. Le vite eterne di questa tribù sono solo a un passo, non vedo l’ora di vederli raccolti attorno al trono del Signore, mentre lo onorano nella loro lingua,” scrive. In alcuni passaggi, esprime paura per la propria sicurezza, ammette che la missione avrebbe quasi certamente “portato a una morte certa,” e si rivolge a Dio: “Se la tua volontà è che io venga ferito o ucciso da una freccia, così sia.”

“Penso che potrei essere più utile vivo, però,” aggiungeva.

In una lettera alla sua famiglia, John li metteva in guardia su questa possibilità, invitandoli a “non essere arrabbiati con loro [la popolazione sentinelese] o con Dio se dovessi essere ucciso.”

“Forse penserete che sia pazzo, ma penso che ne valga la pena per far conoscere Gesù a questa gente,” scrive. “Dio, non voglio morire.”

Le preghiere non sono bastate. Poche ore dopo aver scritto queste parole, John era morto.