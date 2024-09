Moodica è il Netflix dei contenuti zen

Vivere nella società contemporanea spesso può essere frenetico, le nostre menti sono in un costante stato di sovraccarico e le pause sembrano solo esistere entro i confini del calendario Google.

Senza dubbio, è importante trovare rilassatezza mentale nella realtà ultra competitiva e piena di informazioni in cui viviamo e la piattaforma video Moodica è il posto giusto per una temporanea serenità.

“Siamo sempre connessi ai nostri telefoni e computer, alle prese con una lista delle cose da fare infinita, è così stressante”, racconta a Creators il fondatore del progetto Moodica Simone Barsky.

“Abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico avere un posto online per potersi prendere una sorta di vacanza.”

Videos by VICE

Lanciata meno di un anno fa, Moodica è una libreria online che comprende una serie di clip pensate per rilassarsi, offrendo centinaia di modi visualmente ipnotici per farlo.

Categorie come Stranamente soddisfacente, Viaggi esotici, Animali, Atmosfera e Allucinante offrono una serie di stimoli rilassanti, portando lo spettatore in un viaggio meditativo tramite filmati ad alta qualità e opere d’arte creativamente ponderate.

“Non vogliamo definire esattamente come usarlo,” afferma Barsky.

“La gente lo usa per rilassarsi, per addormentarsi o semplicemente mettendolo su schermi in casa per creare una piacevole atmosfera. Vogliamo che le persone la usino nel modo a loro più congeniale.”

La selezione rappresenta “il bisogno universale di prendersi una pausa durante il giorno,” continua Barsky.”Cerchiamo di trovare materiale che sia ipnotico, unico e tranquillizzante al punto da potersi perdere dentro.”

Questa pausa può essere qualsiasi cosa, da onde che si infrangono sotto un pontile di legno ai dipinti vibranti di Annette Labedzki.

Sono immagini in movimento che riflettono la bellezza e la semplicità della realtà, o giocano con l’immaginazione di ciascuno, come il sushi umano galleggiante di Robert Ek.

Mentre gli utenti di Moodica richiedono sempre di più nuovo materiale, Il team di Barsky scandaglia il globo (principalmente su Instagram) per cercare e commissionare materiale adatto.

Il risultato è un set di artisti variegato che usa diversi medium per produrre video che siano piacevoli e che creino dipendenza.

“Speriamo di diventare un posto dove ospitare artisti che ci piacciono, per supportarli e dargli una vetrina,” spiega Barsky.

” Ci piace mantenere la loro arte pulita e minimale, in termini di come noi la presentiamo, dunque ad ogni artista presentato su Moodica viene data massima attenzione ed uno schermo pieno per il tempo che vogliono.”

Tra gli artisti degni di noti ospitati sul sito ci sono il grafico Javier Perez e la domino-artista Lily Hevesh, Moodica ospita anche l’Hakai Institute e i loro video incantati che ritraggono la vita marina.

State attenti, potreste passare delle ore su Moodica, sia per il loro modo alternativo di presentare arte, sia perché è uno sportello unico per la meditazione!

“Siamo molto entusiasti di fare qualcosa che piace a così tanti tipi diversi di persone,” spiega Barsky.

“E’ fantastico costruire questa comunità di artisti e videomaker che possono mostrare il loro lavoro e, allo stesso tempo, fornire una esperienza per la gente che attraversa le barriere linguistiche ed è molto piacevole.”

Scegli i tuoi video di Moodica qui.