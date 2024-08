Secondo un mega-sondaggio, è meglio che le auto driverless investano i vecchi

Se foste al volante di un’auto che sta per schiantarsi, preferireste investire dei teneri gattini o un gruppo di bambini? Scegliereste di porre fine alla vostra vita e a quella dei vostri passeggeri schiantandovi contro un blocco di cemento, oppure di uccidere un gruppo di persone anziane che stanno attraversando la strada?



E se, al posto di quelle persone anziane, trovaste sul vostro percorso una donna incinta che tiene per mano un bambino? Oppure due criminali? E se fossero tre senzatetto? Oppure una coppia di dirigenti d’azienda?



Sono proprio queste le domande a cui il team di ricercatori guidato Edmond Awad del MIT, ha cercato di rispondere nel loro nuovo paper ”The Moral Machine Experiment,” pubblicato mercoledì su Nature. Lo scopo dello studio era capire cosa pensano le persone riguardo le scelte che dovrebbero prendere le auto a guida autonoma in caso di emergenza. La loro ricerca si basa sulle risposte date al sondaggio da oltre due milioni di partecipanti provenienti da 233 paesi.



Il team di Awad ha rilevato che generalmente le persone sceglierebbero di salvare più volentieri degli esseri umani piuttosto che gli animali, persone giovani piuttosto che anziane e gruppi composti da un numero maggiore di persone rispetto a gruppi meno numerosi. Tuttavia, sono anche emerse delle differenze culturali sul genere di risposte date.

Ad esempio, gli abitanti dei paesi dell’America Latina preferirebbero salvare i giovani rispetto agli anziani, mentre gli intervistati dei paesi asiatici farebbero la scelta opposta. La maggior parte delle persone, tuttavia, preferisce tutelare i pedoni rispetto ai passeggeri, chi attraversa sulle strisce rispetto a chi non lo fa — ad eccezione dei paesi più poveri, dove i conducenti sono generalmente più tolleranti con chi non rispetta le strisce pedonali.

Le risposte degli intervistati sono state incluse in Moral Machine, un sondaggio in forma di gioco progettato nel 2016 dal team di Awad per capire i nostri istinti più elementari quando si tratta di scegliere chi sacrificare.

Il gioco Moral Machine si basa sullo stesso principio del famigerato problema del carrello o trolley problem (in altre parole, uccidereste una persona per salvarne cinque?), adattato al contesto delle auto a guida autonoma. Azim Shariff, coautore dello studio e ricercatore in psicologia morale all’Università della British Columbia, ha spiegato in un’intervista che in scenari pericolosi come questi la maggiore parte dei conducenti segue decisioni prese di pancia, ma che le auto a guida autonoma invece avranno il lusso di poter scegliere.

”Prenderanno decisioni che distribuiranno le quote di rischio a diverse persone presenti sulla strada,” ha spiegato Shariff.

Ai partecipanti al sondaggio viene sbattuto in faccia un dilemma morale che sta emergendo sempre con sempre più insistenza mano mano che l’automazione diventa sempre più centrale nella nostra vita: quanto potere vogliamo dare alle macchine? Questi esempi del problema del carrello calati nella vita reale, per quanto rare possano essere rari, tuttavia, si basano su una paura assolutamente condivisibile di prendere decisioni da cui dipendono la vita o la morte di altre persone.

”Sembra che il 2018 sia un punto di svolta in cui le persone si sono rivoltate contro le tecnologie emergenti,” ha detto Shariff. ”[L’auto autonoma] potrebbe diventare il primo prodotto di consumo che potrebbe essere programmato per mettere deliberatamente a rischio la vita del loro proprietario contro la sua volontà.”

Il dilemma morale è particolarmente pronunciato con le automobili, ha spiegato Shariff, perché passiamo molto tempo all’interno dei veicoli e ci investiamo molti soldi.

Inoltre, quasi chiunque abbia guidato abitualmente si è trovato di fronte a uno scenario in cui ha dovuto prendere una decisione rischiosa in una frazione di secondo. Nel 2010, una automobilista del Quebec, Emma Czornobaj ha fermato la sua auto sull’autostrada per salvare una famiglia di anatre, uccidendo così due persone in moto.

Shariff pensa che la ricerca rappresenti ”il più grande studio di psicologia morale di sempre.” Il gioco Moral Machine è diventato virale dopo che è stato trattato da VICE e altre testate, e ha registrato più di 40 milioni di partecipazioni da quando è stato lanciato nel 2016.

”Anche Obama ne ha parlato. Questo ha aiutato. Poi abbiamo avuto una serie di YouTuber che hanno postato video di loro mentre ci giocavano,” mi ha spiegato Shariff al telefono. ”Due YouTuber che fanno recensioni di videogiochi hanno passato un’ora e mezza a esaminare i 13 scenari.”

Shariff e i co-autori dello studio sperano che le loro ricerche forniscano informazioni alle agenzie di regolamentazione e alle case automobilistiche su come affrontare questo problema etico e sul perché è essenziale coinvolgere il pubblico nel dibattito che lo riguarda.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.