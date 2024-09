Morgan Mikenas, la ventenne che non si depila da oltre un anno

Circa un anno fa, la blogger di fitness americana Morgan Mikenas ha deciso di smettere di depilarsi. La determinazione nel conformarsi alla bellezza mainstream e agli ideali di femminilità tradizionali la stava facendo impazzire, e il suo corpo ultra depilato porta ora le cicatrici della sua insicurezza cronica. Morgan è stata spinta sin dall’infanzia a credere che troppi peli fossero assolutamente inaccettabili per le ragazze. Lo sapeva e anche le ragazze che la prendevano in giro per i peli sulle sue gambe lo sapevano. Come lei, anche tutti noi lo sappiamo. E adesso è il momento di disimparare. Capire che era degna di ricevere amore così com’era ha spinto Morgan a imbarcarsi per un viaggio di amore e accettazione di sé stessa. Da quel momento ha deciso di accettare la sua bellezza naturale e vivere per compiacere solo sé stessa, non gli altri. E adesso vuole che anche voi facciate la stessa cosa.

Il mese scorso Morgan ha pubblicato un video su YouTube dal titolo Why I Don’t Shave—perché non mi depilo—che è ovviamente diventato virale. “Non mi depilo da più di un anno,” si legge nella descrizione, “e non tornerò mai indietro. L’obiettivo di questo video non è far vergognare chi si depila; voglio solo spiegare quanto mi abbia aiutato a sentirmi più a mio agio con me stessa, e magari ispirare anche altre persone a fare qualcosa per avere più fiducia in loro stessi.” Abbiamo fatto qualche domanda alla ventenne che vuole lottare contro il sessismo scegliendo di non depilarsi e che vuole insegnarvi ad amarvi esattamente così come siete.

